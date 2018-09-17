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Petrol fiyatları 78 doların üzerinde

17.09.2018 - 09:50
Petrol fiyatları 78 doların üzerinde

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 78,15 dolardan işlem görüyor.

 

Cuma günü 78,42 dolardan güne başlayan ve gün içinde 78,91 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 78,06 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.29 itibarıyla yüzde 0,11'lik artışla 78,15 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 69,11 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısında geçen hafta artış görüldü. Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı geçen hafta bir önceki haftaya göre 7 adet artarak 867'ye yükseldi.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Uzmanlar, petrol fiyatlarının, uluslararası piyasalarda arz endişesine neden olan İran'a uygulanacak yaptırımlara rağmen, ABD'nin Çin'den ithal ürünlere yeni gümrük vergileri getireceği endişelerinin ağır daha basmasıyla gerilediğini kaydetti.

Brent petrolde, teknik olarak 78,06 ile 78,15 dolar aralığının direnç, 77,88 ile 77,97 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


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