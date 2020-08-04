Bakan Pekcan: 2020'nin en yüksek ihracat değerine ulaştık | Ekonomi Haberleri

Bakan Pekcan, "Temmuzda hem 2020'nin en yüksek ihracat değerine hem de altın hariç yüzde 93,9 ile en yüksek ihracatın ithalatı karşılama oranına ulaştık." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan şunları söyledi:

-Hazirandan sonra temmuz ihracat rakamları da Türkiye ekonomisinin pandemi sürecinden güçlü bir çıkış sağlayacağına inancımızı güçlendirdi.

-Temmuz ayı ihracatımız bir önceki aya göre yüzde 11,5 artışla 15 milyar 12 milyon dolar oldu.

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