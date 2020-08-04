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İmalat PMI toparlanmanın hızlandığını gösterdi

04.08.2020 - 10:53
İmalat PMI toparlanmanın hızlandığını gösterdi | Ekonomi Haberleri

İmalat PMI temmuz ayında 56.9 ile sektörde önceki ay başlayan büyümenin hızlandığını gösterdi.

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) koronavirüs salgını nedeniyle sektörde yaşanan daralmanın ardından Haziran ayında başlayan toparlanmanın Temmuz ayında hızlandığını gösterdi.

PMI Temmuz ayında bir önceki ay yükseldiği 53.9 seviyesinden 56.9'a çıktı. PMI üzerindeki belirleyici göstergelerden üretim ve yeni siparişler keskin büyüme gösterirken şirketler yeni işe alımlarla kapasite sınırlamalarını aşmaya çalıştıklarına işaret etti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) için IHS Markit tarafından derlenen endeks Mart-Mayıs döneminde sektörün sert şekilde daraldıktan sonra Temmuz ayında Şubat 2011'den bu yana en yüksek büyümeyi kaydettiğini gösterdi.

Yeni siparişler alt endeksi Haziran'daki 53.1 düzeyinden 59.1'e yükselerek Haziran 2005'ten bu yana hesaplanan endeks tarihinin en yüksek değerini aldı. Yeni ihracat siparişleri alt endeksi ise toplam yeni siparişlerden daha az büyüme kaydetti.

Üretim alt endeksi de 55.5'ten Temmuz'da 59'a yükselerek Şubat 2011'den bu yana en yüksek değeri aldı. Ankete katılan şirketlerin %31'i üretimlerinde büyüme kaydettiklerini bildirdi.

Sektörün birikmiş işleri, yeni siparişlerdeki keskin artışla birlikte Ağustos 2017'den bu yana ilk defa artış kaydetti. Şirketler yeni siparişleri stoklardan karşılarken, mamul mal stokları da dört ayın en sert düşüşünü gösterdi.

İmalat sektörünün girdi maliyetleri keskin şekilde artış kaydetse de artış hızı bir önceki aya kıyasla yavaşladı. Fabrika çıkış fiyatları ise Haziran'a göre artış kaydederek, Mart'tan bu yana en güçlü artışı gösterdi.

 


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