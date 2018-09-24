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Bakan Pakdemirli'den 'indirim' açıklaması

24.09.2018 - 12:01
Bakan Pakdemirli'den 'indirim' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gübre fiyatlarına yüzde 15 indirim yapılacağını açıkladı. Bakan Pakdemirli açıklamasının devamında ise "TMO piyasaların ihtiyacı olan arpa ve buğday arzına devam edecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamasında öne çıkan satır başları şöyle:

*Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi tarım kredi kooperatiflerimiz, en önemli tarımsal girdilerden birisi olan kimyevi gübre fiyatlarında, gübre cinslerine göre değişmekle beraber yüzde 15'lere varan indirim sağlayacak.

*Örneğin dap gübresinin tonu 3250 liradan 2900 liraya düşmüştür. Yapılan indirimin piyasaya yansımasıyla beraber tüm sektörün de benzer hassasiyeti göstermesini bekliyoruz.

*Bunun yanı sıra gübre fiyatlarında aşırı fiyat artışı yapan firmaları da takibe aldık.

*Bu kararın yanı sıra uzun yıllardır artmayan buğday ve arpa desteğini artıracağız. 5 kuruş olan prim desteğini yüzde yüz artırarak önümüzdeki yıl 10 kuruş olarak ödeyeceğiz.

*Çiftçimizin hiçbir şekilde mağdur edilmesine izin vermeyeceğiz. Arpa ve buğday ürünleri üreticisinin alın teri ürünlerini dünya fiyatlar üzerinden alacağız. Bu konuda çiftçilerimizin endişesi olmasın.


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