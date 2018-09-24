‹ Önceki Haber Bakan Pakdemirli'den 'indirim' açıklaması Bakan Pakdemirli'den 'indirim' açıklaması Sonraki Haber › Petrol fiyatlarında '100 dolar' senaryosu Petrol fiyatlarında '100 dolar' senaryosu

OPEC ve Rusya'dan Trump'a red

24.09.2018 - 12:19
OPEC ve Rusya'dan Trump'a red

OPEC ve Rusya Trump'ın petrol üretimini hemen artırma çağrılarını reddetti.

OPEC'in lideri sayılan Suudi Arabistan ve OPEC dışındaki en büyük petrol üreticisi Rusya'nın, ham petrol üretiminin acilen artırılmasını reddetmeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın piyasayı yatıştırma çağrısını boşa çıkarmış oldu. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ve örgüt dışı üretici ülkelerin enerji bakanlarının dün Cezayir'de yapılan toplantısına katılan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el Falih, "Fiyatları ben etkilemiyorum" dedi.

Toplantıda arzın daha fazla artırılması için resmi bir tavsiye yapılmadı.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak da, ABD-Çin ticaret savaşının ve İran'a uygulanan ABD yaptırımlarının petrol piyasaları için sorun yaratmasına rağmen, şu anda bir üretim artışına gerek olmadığnı söyledi

Brent ham petrol fiyatının bu ay varil başına 80 dolara ulaşması Trump'ın OPEC'in fiyatlarını düşürmesi yönündeki talebini yinelemesine yol açtı.

##$HABER_1449298$##

Fiyat artışı, ABD'nin yeni yaptırımları nedeniyle OPEC üyesi İran'ın petrol ihracatındaki düşüşten kaynaklandı.

Trump Perşembe günü Twitter'da yaptığı açıklamada, "Ortadoğu ülkelerini koruyoruz, biz olmasak uzun süre güvende kalamazlar. Onlar ise daha yüksek petrol fiyatları için bastırmaya devam ediyor. Unutmayacağız. OPEC tekeli fiyatları aşağıya çekmeli!" demişti.

Falih, Suudi Arabistan'ın üretimi artırmaya yetecek fazla kapasiteye sahip olduğunu ancak OPEC'in projeksiyonlarına göre şu anda böyle bir adıma gerek olmadığını söyledi.

Falih, projeksiyonlara göre OPEC dışı ülkelerin üretiminde beklenen büyük bir artışın, küresel talepteki büyümeyi aşabileceğini ve bu nedenle önümüzdeki yıl üretim artışına ihtiyaç duyulmayabileceğini söyledi.

Falih, "Piyasalara yeterince petrol sağlanıyor. Benim bildiğim, dünyada petrol ihtiyacı olan ve bulamayan hiçbir rafineri yok" dedi. Bakan, gerekirse Suudi Arabistan'ın üretimini günde 1.5 milyon varil artırabileceğini de söyledi.

Falih, "Bugün gördüğümüz rakamlar göz önüne alındığında, arz ve talepte sürprizler olmadıkça (2019'da bir artış) pek olası değil" dedi.

Amerikan tüketicisi için daha yüksek benzin fiyatları, Kasım ayında yapılacak Kongre seçimleri öncesinde Trump için siyasi sorun yaratabilir.

OPEC'in üçüncü büyük üreticisi olan İran, Trump'ı Tahran'a yaptırım uygulayarak petrol fiyatlarındaki yükselişe neden olmakla, bölgesel rakibi Suudi Arabistan'ı ise ABD'nin baskısına boyun eğmekle suçluyor.

İran Petrol Bakanı Bican Zanganeh, Trump'ın açıklamalarının "Washington'un Ortadoğu'daki müttefikleri için en büyük hakaret" olduğunu söyledi.


‹ Önceki Haber Bakan Pakdemirli'den 'indirim' açıklaması Bakan Pakdemirli'den 'indirim' açıklaması Sonraki Haber › Petrol fiyatlarında '100 dolar' senaryosu Petrol fiyatlarında '100 dolar' senaryosu
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
99.547 Değişim: 0,00% Hacim : 10.748 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.782 24.09.2018 Yüksek 99.562
Açılış: 98.284
6,1639 Değişim: 0,19%
Düşük 6,1301 25.09.2018 Yüksek 6,1674
Açılış: 6,15205
7,2429 Değişim: 0,12%
Düşük 7,1982 25.09.2018 Yüksek 7,2504
Açılış: 7,23395
237,56 Değişim: 0,18%
Düşük 236,29 25.09.2018 Yüksek 237,76
Açılış: 237,13
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.