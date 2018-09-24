OPEC ve Rusya'dan Trump'a red

OPEC ve Rusya Trump'ın petrol üretimini hemen artırma çağrılarını reddetti.

OPEC'in lideri sayılan Suudi Arabistan ve OPEC dışındaki en büyük petrol üreticisi Rusya'nın, ham petrol üretiminin acilen artırılmasını reddetmeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın piyasayı yatıştırma çağrısını boşa çıkarmış oldu. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ve örgüt dışı üretici ülkelerin enerji bakanlarının dün Cezayir'de yapılan toplantısına katılan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el Falih, "Fiyatları ben etkilemiyorum" dedi.

Toplantıda arzın daha fazla artırılması için resmi bir tavsiye yapılmadı.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak da, ABD-Çin ticaret savaşının ve İran'a uygulanan ABD yaptırımlarının petrol piyasaları için sorun yaratmasına rağmen, şu anda bir üretim artışına gerek olmadığnı söyledi

Brent ham petrol fiyatının bu ay varil başına 80 dolara ulaşması Trump'ın OPEC'in fiyatlarını düşürmesi yönündeki talebini yinelemesine yol açtı.

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Fiyat artışı, ABD'nin yeni yaptırımları nedeniyle OPEC üyesi İran'ın petrol ihracatındaki düşüşten kaynaklandı.

Trump Perşembe günü Twitter'da yaptığı açıklamada, "Ortadoğu ülkelerini koruyoruz, biz olmasak uzun süre güvende kalamazlar. Onlar ise daha yüksek petrol fiyatları için bastırmaya devam ediyor. Unutmayacağız. OPEC tekeli fiyatları aşağıya çekmeli!" demişti.

Falih, Suudi Arabistan'ın üretimi artırmaya yetecek fazla kapasiteye sahip olduğunu ancak OPEC'in projeksiyonlarına göre şu anda böyle bir adıma gerek olmadığını söyledi.

Falih, projeksiyonlara göre OPEC dışı ülkelerin üretiminde beklenen büyük bir artışın, küresel talepteki büyümeyi aşabileceğini ve bu nedenle önümüzdeki yıl üretim artışına ihtiyaç duyulmayabileceğini söyledi.

Falih, "Piyasalara yeterince petrol sağlanıyor. Benim bildiğim, dünyada petrol ihtiyacı olan ve bulamayan hiçbir rafineri yok" dedi. Bakan, gerekirse Suudi Arabistan'ın üretimini günde 1.5 milyon varil artırabileceğini de söyledi.

Falih, "Bugün gördüğümüz rakamlar göz önüne alındığında, arz ve talepte sürprizler olmadıkça (2019'da bir artış) pek olası değil" dedi.

Amerikan tüketicisi için daha yüksek benzin fiyatları, Kasım ayında yapılacak Kongre seçimleri öncesinde Trump için siyasi sorun yaratabilir.

OPEC'in üçüncü büyük üreticisi olan İran, Trump'ı Tahran'a yaptırım uygulayarak petrol fiyatlarındaki yükselişe neden olmakla, bölgesel rakibi Suudi Arabistan'ı ise ABD'nin baskısına boyun eğmekle suçluyor.

İran Petrol Bakanı Bican Zanganeh, Trump'ın açıklamalarının "Washington'un Ortadoğu'daki müttefikleri için en büyük hakaret" olduğunu söyledi.