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Bakan Pakdemirli: Destekler bugün ödeniyor

19.06.2020 - 11:36
Bakan Pakdemirli: Destekler bugün ödeniyor | Ekonomi Haberleri

Bakan Pakdemirli, yağlı tohumlu bitkiler desteği ve Tarımsal Sulama Elektrik Desteği kapsamında üreticilere ödemelerin bugün yapılacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağlı tohumlu bitkiler desteği ve Tarımsal Sulama Elektrik Desteği kapsamında üreticilere bugün 18.00’dan sonra toplamda 1 milyar 469 milyon 303  bin TL ödeme yapılacağını duyurdu. Bakan Pakdemirli açıklamasında detayları da paylaştı.

“Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 50 bin 629 üreticimize 1 milyar 434 milyon lira ödeyeceğiz. Tarımsal Sulama Elektrik Desteği  kapsamında ise 35 milyon 303 bin lirayı üreticilerimizin hesaplarına  yatıracağız” diyen Bakan Pakdemirli, toplamda ödenecek 1 milyar 469  milyon 303 bin liranın, TC kimlik numarasının son hanesine göre  üreticilerimizin hesabına aktarılacağını da belirtti.

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Bakan Pakdemirli, 2020 yılı başından bu yana ödenen destek  miktarını da açıkladı  “Böylece 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ödenen  toplam destekleme tutarı 15,2 Milyar TL’ye ulaşarak  22 Milyar TL  Tarımsal Destekleme Bütçesinin %69,5’lik kısmı ödenmiş olacak” dedi. 


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