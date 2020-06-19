Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 19 Haziran altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 381 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1733 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1732 dolardan işlem görüyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, "(ons altında) Satış baskısı artar ve riskli varlıklara yönelme olursa, ons altın fiyatında 1.673 dolar seviyelerine geri çekilmeler görebiliriz. Ancak bu seviyelerde çok kalıcı olunmayacağını ve buradan yukarıya tepkilerin daha sert olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Gram altın dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 379 lira seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe 381 lira seviyesinden başladı. Gram altın gün içerisinde en düşük 379.30 lira seviyesini, en yüksek ise 382.21 lira seviyesini gördü. Gram altın saat 14.35 itibarıyla yüzde 0.55 oranında yükselişle 381.88 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 626 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 562 liradan alıcı buldu.

Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1733 dolara kadar yükselirken, şu dakikalarda yüzde 0.58 oranında yükselişle 1732 dolardan işlem gördü.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalganın gelebileceğine endişeler ve merkez bankalarının ekonomiyi destekleyici adımlarının altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

İngiltere Merkez Bankası'nın dün varlık alım programını 645 milyar sterlinden 725 milyar sterline yükselttiğini hatırlatan analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.715-1.740 dolar aralığının, gram altında ise 377-383 lira bandının izleneceğini kaydetti.

ALTINDA YÜKSELİŞ DURDU MU?

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Altının ons fiyatında dünkü işlemlerde 1.736 dolar seviyesinde anlık bir zirve yaşandığını ve ardından gerileyerek 1.720-1.725 dolar aralığında ilerlemiş olduğunu görmüş olsak da henüz 1.673-1.733 dolar kanal aralığının tam anlamıyla kırılmış olduğunu söyleyemeyiz.

Küresel yatırımcıların ons altın pozisyonlarına baktığımızda; alış ya da elde tutma hareketinin satış hareketlerinden daha hacimli olduğunu görüyoruz. Eğer satış baskısı artar ve riskli varlıklara yönelme olursa, ons altın fiyatında 1.673 dolar seviyelerine geri çekilmeler görebiliriz.

Ancak bu seviyelerde çok kalıcı olunmayacağını ve buradan yukarıya tepkilerin daha sert olacağını tahmin ediyoruz. Öte yandan bir ara bozulmuş olan, ABD doları ve ons altın arasındaki ters yönde korelasyonun, şu sıralar yeniden çalıştığını gözlemliyoruz.

Hep belirttiğimiz gibi, gram altındaki hareketler ise ons altındaki hareketlerden daha sert olmaya devam ediyor. Dünkü işlemlerde de ons altının gün içi zirvesinden geri çekilmesindeki değişim -%1’in altında iken gram altında aynı yöndeki bu değişim -%1’in üzerinde oldu. Dolar/TL paritesinin, hafta içi önemli direnç seviyesi olarak gördüğümüz 6.84 TL’yi aşmış olmasına rağmen gram altının 380 TL seviyesinde direnmesini de özellikle Borsa İstanbul’un 113 binli seviyelere doğru yükseliş trendini devam ettirerek gram altın için önemli bir alternatif olma durumundan kaynaklandığını düşünüyoruz.

Gram altın bu görüntüsü ile 380 TL seviyesinde halen geleceğe yönelik alım fırsatını barındırıyor diyebiliriz. Gram altının 380 TL seviyesinin üzerine çıkarak 385 TL seviyesine doğru bir patika açılması için beklenen haberler; ikinci dalga salgına dair belirtilerin görülmesi, Dolar Endeksi’nin 97,5 üst çıtasını kırması ve Dolar/TL’nin de 6.85 TL’yi aşması senaryolarının işlemesi olacaktır.

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