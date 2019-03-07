Bakan Kurum genelge yayımladı! 7 gün 24 saat açık olacaklar | Ekonomi Haberleri

Bakan Kurum genelge yayımladı! 7 gün 24 saat açık olacaklar
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum imzasıyla yayımlanan, belediyelerin 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermesine ilişkin genelge 81 ile gönderildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, belediyelerin 24 saat esasına göre çalışması için genelge yayımladı. Genelgeye göre belediyeler 7 gün 24 saat boyunca vatandaşlara hizmet verecek, belediyelerde personel bulundurulacak.
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