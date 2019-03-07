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İngiltere Brexit'i ertelemek zorunda kalabilir

07.03.2019 - 14:45
İngiltere Brexit'i ertelemek zorunda kalabilir | Ekonomi Haberleri

Maliye Bakanı Hammond, "Milletvekilleri May'in Brexit anlaşmasını reddederlerse, İngiltere Brexit'i ertelemek zorunda kalabilecek" şeklinde açıkladı.

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, milletvekillerinin gelecek hafta yapılacak oylamada hükümetin Brexit anlaşmasını reddetmeleri durumunda, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılışını ertelemek zorunda kalabileceğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Theresa May 25 Şubat'ta Brexit anlaşmasının revize edilmiş haline ilişkin parlamentoda yapılacak oylamayı 12 Mart'a kadar ertelemişti.

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İngiltere'nin AB'den 22 gün içinde ayrılması planlanıyor ancak milletvekilleri anlaşmayı reddederse, bunun nasıl ve ne zaman gerçekleşeceğine dair şüpheler ortaya çıkacak.

Hammond "Salı günü yapılacak krtitik oylamayı kazanamazsak, sürenin uzatılmasına ve belirsiz bir sonuca, İngiltere ekonomisi ve ülke genelinde halk için daha fazla belirsizliğe neden olabilecek parlamento sürecine gireceğiz" dedi.

Hammond "Meslektaşlarımın bu anlaşmayı kabul etmemenin sonuçları hakkında düşünmeleri çok önemli. Bu, anlaşmayı yapabilmemiz ve AB'den zamanında ayrılmamız için son şans" dedi.


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