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Bakan Kurtulmuş turizm gelirlerini açıkladı

26.07.2017 - 14:31

Turizm gelirleri Mayıs'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 arttı.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin turizm gelirlerinin Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 arttığını, bu yıl ilk beş aydaki artışın ise yüzde 5.5 olduğunu söyledi.

Turizm gelirleri 2017 yılının ilk çeyreğinde Rus turist sayısındaki toparlanmaya karşın devam eden güvenlik endişeleriyle yüzde 17.1 gerileyerek 3.37 milyar dolar olmuştu. Gelirler 2016'da ise yüzde 29.7 azalışla 22.11 milyar dolar olmuştu.

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Kurtulmuş Antalya'da yaptığı ve haber kanallarında canlı yayımlanan açıklamada, "Türkiye turizm sektöründe 2016 yılının türbülanslarının etkisinden yavaş yavaş çıkıyor. Turizm gelirleri Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 arttı. Yılın ilk beş ayına baktığımızda artış yüzde 5.5" dedi.

Bakanlık verilerine göre Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 30.05 azalışla 25.35 milyon olarak gerçekleşirken; Türkiye ve Rusya arasındaki uçak düşürme krizinin ardından 2016 yılında Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 76.26 düşüşle 866,256 kişiye gerilemişti. Rus ziyaretçi sayısı 2014'te 4.48 milyon, 2015'te ise 3.65 milyon kişi olmuştu.


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