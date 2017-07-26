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Mehmet Şimşek'ten 'faiz' yorumu

26.07.2017 - 14:34 | Son Güncelleme : 26.07.2017 - 17:24

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Merkez Bankası üzerinde yönlendirmeyle faizin aşağı çekilemeyeceğini belirtti.

Ekonominin koordinasyonundan sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek A Haber'in yayınında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

*Fitch'in Türkiye raporu oldukça olumlu; karar sürpriz olmadı

*Önümüzdeki dönemde daha güçlü performansla kredi kuruluşlarını ikna edeceğiz ve notumuz umarım yükseliş trendine girer

*Almanya ile liste meselesi ticari anlamda güven bunalımına yol açtı ama listeyi geri çektik

*Bugün itibariyle net olarak borçlanma limiti içinde kalamayacağımız görünüyor

*Büyüme bu yıl için yüzde 5'e daha yakın gözüküyor

*Türkiye'de faizler yüksek; faizi tasarruf artışı, katma değeri artırarak, yatırım ortamını iyileştirerek, uzun vadeli fonu çekerek düşürürüz

*TCMB üzerinde yönlendirmeyle faizi aşağı çekemeyiz

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*Türkiye'de faaliyet gösteren Alman şirketlerine asla bir ayrımcılık olamaz; biz bunları farklı tutmadık, tutmayacağız

*Hazine'nin borçlanma ihtiyacı bütçe kanununda öngörülen limit içinde kalamayabilir; hazine piyasa yapıcılarıyla iletişim kurdu

*Bu sene reel ekonomiyi destek için bazı tedbirler ortaya konuldu, bu sene muhtemelen daha fazla borçlanacağız

*2018'in ikinci yarısından itibaren seçim havası oluşacak; reformlar için bir senemiz var

*Önümüzdeki 1-2 ayda OVP'yi masaya yatıracağız; büyüme güçlü, enflasyon, bütçe açığı ve cari açık öngörümüzden yüksek

*Çift haneli enflasyon uzun süreli tolere edebileceğimiz bir durum değil

*Gıda komitesi ve TCMB'nin geç likidite penceresinde faiz artışıyla birlikte inanıyorum ki enflasyon yılı tek hanede kapatacak

*Gıda Komitesi'nin aldığı tedbirler etkisini göstermeye başladı; bakliyat, et gibi enflasyon sepetinde büyük payı olan kalemlerde yukarı trendi durdurduk

*(Zorunlu) BES arzuladığımız çerçevede gitmiyor, cayma oranı yüksek, dünya uygulamalarına bakarak güncellemeye gidebiliriz; belki bir miktar ince ayarlar gerekebilir

*Trafik sigortası sektöründe mali sürdürülebilirliğin olmasını istiyoruz, yıl sonuna kadar tavan fiyat uygulaması sürecek, sonra bakacağız


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