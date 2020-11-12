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Bakan Karaismailoğlu: Daha büyük yatırımlar gelecek

12.11.2020 - 12:14
Bakan Karaismailoğlu: Daha büyük yatırımlar gelecek | Ekonomi Haberleri

Bakan Karaismailoğlu "Koronavirüs ile maske savaşları başlarken bizim yatırımlarımız durmadı. Pandemi sürecinde aldığımız önlemlerle şantiyelerimiz hiç durmadı. Yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek, daha büyük yatırımlar gelecek. Pandemi döneminde 5,7 milyar dolar yatırım yaptık." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Yatırımlarımız hiçbir zaman hız kesmeden devam ediyor. Pandemi döneminde 5,7 milyar dolar yatırım yaptık. 600 kilometre tünel ağımız var, 200 kilometre de yapımı devam eden var. Demiryolu tarihimiz çok eski. 2002 yılından bu yana demiryolunda hız kazandık. Cumhurbaşkanımızın söylediği şekilde yatırımlarımızı sürdürüyor, sanayici, üretici ve turizm ulaşımı için katkıda bulunuyoruz.

Sanayicimize müjde olarak sanayi alanlarını demir yoluna ve limanlara bağlıyoruz. Lojistik maliyeti yüzde 10'un altına düşecek. Demir yolu ağlarımızı fizibilitelere göre planladık, yatırımlarımızla altyapıyı kurduğumuzda dünyada lojistik süper güç olacağız. Altyapısı dahil yolcu memnuniyetini üst noktaya çıkaracak demir yolu markası oluşturulacak. Önümüzdeki yıllar demir yolu yılları olacak. Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu'nun ana damarlarından Divriği-Kars hattında kapasiteyi 5 milyon tondan 20 milyon tona çıkaracağız. Azerbaycan'daki yeni gelişmeler sonrası Nahçıvan tarafına bir demir yolu planlıyoruz, onun da etüt plan çalışmaları bitmek üzere. THY, günlük 591 uçuşla Avrupa'nın birinci hava yolu şirketi. Türkiye, uçuş ortalamasında Avrupa'da 4. oldu. (Demir yolu bağlantısı) İskenderun, Mersin, Filyos ile İzmir'de Alsancak ve Çandarlı limanlarıyla ilgili de planlarımız var.

Gayrettepe-Havalimanı hattımızda ilk 40 ithal treni aldıktan sonra, 130 tren yüzde 60 yerlilikle Ankara'da imal edilecek.

5A uydumuz aralık ayı ortasında fırlatılacak. 5B'yi ise Haziran 2021 gibi planlıyoruz. 5B ile internet hızı 56 gigabayta çıkacak.

Kuzey Marmara Otoyulu'nun son kesimi olan İzmit-Akyazı hattı 21 Aralık'ta hizmete açılacak. Böylece 400 kilometre hat tamamlanacak.


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