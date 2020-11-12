‹ Önceki Haber Borsa İstanbul'da gong Formula 1 için çaldı Borsa İstanbul'da gong Formula 1 için çaldı Sonraki Haber › Bakan Karaismailoğlu: Daha büyük yatırımlar gelecek Bakan Karaismailoğlu: Daha büyük yatırımlar gelecek

İşte ikinci el online oto pazarında en çok tercih edilenler

12.11.2020 - 12:03 | Son Güncelleme :
İşte ikinci el online oto pazarında en çok tercih edilenler | Ekonomi Haberleri

İkinci el online pazarda, bu yılın eylül ayında da en çok tercih edilen otomotiv markaları Volkswagen (VW) , Renault ve Ford oldu.

AA muhabirinin INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, ekim ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 207 bin 437 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti.

Satışlarda geçen senenin ekim ayına göre yüzde 28, geçen aya göre ise yüzde 8 artış kaydedildi. Toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı da yüzde 17 seviyesinde belirlendi.

EN ÇOK SATAN 10 MARKANIN EKİM SATIŞLARI PAZARIN YÜZDE 75'İNİ OLUŞTURDU

Bu yılın ekim ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 27 bin 662 adet satışla Volkswagen oldu.

##$HABER_1465427$##

Renault 24 bin 825 adetle ikinci ve Ford da 20 bin 259 adetle üçüncü sırada yer aldı. Ardından 19 bin 402 adetle bu yıl ilk kez en çok satılan 10 marka sıralamasına giren Fiat, 11 bin 907 adetle Opel, 11 bin 360 adetle Hyundai, 11 bin 52 adetle Peugeot, 10 bin 944 adetle BMW, 10 bin 12 adetle Mercedes-Benz ve 8 bin 186 adetle Toyota izledi.

Söz konusu 10 markanın ekim satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 75'ini oluşturdu. Ayrıca satış adetlerini en çok arttıran marka yüzde 32 artışla Peugeot oldu.

EKİMDE EN HIZLI FİAT SATILDI

Ekim ayında online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 35 gün oldu. En hızlı satılan marka 30 günle Fiat, en yavaş satılan ise 47 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.

CLİO ZİRVEYE YERLEŞTİ

Geçen ay ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında Clio, Passat'ı geride bırakarak zirveye oturdu.

Satışlarda, Renault'nun Clio modeli 6 bin 966 adetle ilk sırada yer aldı. Clio'yu 6 bin 907 adetle VW'nin Passat modeli ve 6 bin 64 adetle de Ford Focus izledi.

Ardından 5 bin 500 adetle Renault Megane, 4 bin 978 adetle Opel Astra, 4 bin 810 adetle Toyota Corolla, 4 bin 580 adetle Renault Fluence, 4 bin 39 adetle VW Polo, 4 bin 30 adetle VW Golf ve 3 bin 977 adetle de Fiat Egea sıralandı.

TİCARİDE DOBLO İLK SIRADA

Hafif ticari araçlar kategorisinde ise 4 bin 15 adetle Fiat Doblo ilk sırada yer aldı.

Bunu, 3 bin 687 adetle Fiat Fiorino, 3 bin 562 adetle Ford Transit/Tourneo Courier, 2 bin 667 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 2 bin 116 adetle VW Caddy, 2 bin 104 adetle VW Transporter, 1.877 adetle Renault Kangoo, 1.681 adetle Ford Transit, 1.539 adetle Peugeot Partner ve 1.262 adetle de Citroen Berlingo takip etti.

GÜNLÜK 450 BİNDEN FAZLA İKİNCİ EL ARAÇ DATASINI ANALİZ EDİYOR

Öte yandan, makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti INDICATA, Türkiye'de ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

İkinci elde bir araç ilanı, bir kurum veya kuruluş tarafından internetten tamamen kaldırıldığında "satış" olarak sınıflandırılıyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.300 Değişim: 1,60% Hacim : 29.654 Mio.TL Son veri saati : 14:09
Düşük 1.278 12.11.2020 Yüksek 1.304
Açılış: 1.285
7,7148 Değişim: -1,02%
Düşük 7,6821 12.11.2020 Yüksek 7,8964
Açılış: 7,7945
9,1231 Değişim: -0,72%
Düşük 9,0833 12.11.2020 Yüksek 9,2980
Açılış: 9,1888
463,78 Değişim: -0,69%
Düşük 461,52 12.11.2020 Yüksek 474,56
Açılış: 467,00
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.