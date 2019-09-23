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Bakan Ersoy'dan 'Thomas Cook' açıklaması

23.09.2019 - 14:11 | Son Güncelleme :
Bakan Ersoy'dan 'Thomas Cook' açıklaması | Ekonomi Haberleri

Bakan Ersoy, Türkiye'de tatilini yaparken batan Thomas Cook tur operatöründen dolayı misafirlerin mağdur edilmeyeceğini ve otellere de kredi paketi kullandırılacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Thomas Cook'un iflasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, turistlerin mağdur edilmeyeceğini ve İngiliz otoritesi güvencesinde olduklarını söyledi.

Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la görüşme yaptığını belirten Bakan Ersoy, etkilenen kuruluşlara kredi paketi hazırlığı içinde olunduğunu ve 50 milyon euroluk bir paketin hazırlanabileceğini söyledi.

Bakan şunları belirtti:

"Yönetim kurulunda toplantı vardı. Saat 5 gibi şirketin kurtarılamayacağı anlaşılınca bu karar alındı. 48 saat içinde Almanya için karar netleşecek. Daha sonra diğerleri netleşecek. Eğer Almanya'da operasyon durdurma işlemi yaparsa o zaman 40 bin yolcu etkilenecek. Nordik etkilendiğinde 80 bin olacak yolcu sayısı. Her ülkenin kendi kurtarma operasyonu var. İnşallah İngiltere ile sınırlı kalır diye düşünüyoruz. Misafirlerin fazla rahatsızlık çekmeden geri dönmeleri önemli. Özellikle İngiliz misafirler konusunda aynı hassasiyeti göstermemiz gerekiyor. 22 Eylül dahil giriş yapmış olan İngiliz misafirleri ATOL garantisi altında. Bu yolculardan herhangi bir şekilde ücret talep edilmemesi gerekiyor. Önemli olan Türkiye'deki misafirlerin en uygun şekilde dönmesini sağlamak gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la telekonferans yaptık. Kendisi Perşembe günü dönüyor. Thomas Cook'un operasyon işlemleri Perşembe'ye kadar bitmiş olur. Acil kredi çalışması yapıyoruz. Şu ana kadar aksaklık yaşanmadı. Kontrollü şekilde tahliyeler yapılıyor. 700 bin civarında sezonda müşterisi vardı. 50 milyon euro civarında kredi paketi hazırlayabiliriz." dedi.


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