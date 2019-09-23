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AB Komisyonu Başkanı Juncker'dan 'Brexit’ açıklaması

23.09.2019 - 14:22
AB Komisyonu Başkanı Juncker'dan 'Brexit’ açıklaması | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Brexit’in gerçekleşeceğine ikna oldum" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brexit’in gerçekleşeceğine ikna olduğunu ve Britanya’nın bir anlaşma olmadan AB’den ayrılması halinde Kuzey İrlanda ve İrlanda arasında yeniden bir sınır oluşacağını söyledi.

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Başbakan Johnson liderliğindeki Birleşik Krallık hükümetinin Brexit görüşmeleri için Brüksel’e gönderdiği teklifi görmeden önce Sky News kanalına konuşan Juncker, "Brexit’in gerçekleşeceğine ikna oldum" dedi.

Juncker, bir anlaşma olmaması halined Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda arasında bir sınır olup olmayacağı surosuna, "Evet bir sınır olacak. Avrupa Birliği’nin ve Birlik’in iç pazarının çıkarlarını korunması için bu yapmamız gerekli" yanıtını verdi.


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