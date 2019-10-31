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Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

31.10.2019 - 11:15 | Son Güncelleme :
Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Malatya İş Dünyası ile Buluşma" programına katıldı.

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamaları:

Son 6 yıldır ülkemize karşı devreye alınan tüm saldırıların bir alanı da ekonomi alanı. Üç ayrı terör örgütüyle mücadele eden tek ülke olduk. Bu alandaki mücadeleden korkmadık. Güçlendirmemiz gereken alanların hep farkındaydık. Özellikle ekonomi alanında verdiğimiz mücadele alanında Türkiye'de itibar suikastlerine karşı da mücadele verdik.

Ekonomide mücadele verirken birileri algıyı başka yerlere çekmeye çalışıyor. Dolar 8 lira olacak dediler 10 lira olacak dediler. Operasyon yapmaya çalıştılar. Ülkemize karşı yürütülen planın parçası olan bu kişiler itibar görmeye başladı. Toplumsal korku imparatorluğu oluşturmaya çalıştılar. Bir dönem ağaç bahanesiyle ekonomi batacak diye yapılan operasyonlar başarısız oldu. Türkiye olarak hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Finansal piyasalarda normalleşmeyi sağladık. Yeniden dengelenme vurgusu yaptık. Hedefimiz kapsamında çok ama çok önemli kazanımlar elde ettik.

 Enflasyon malumunuz ana mücadele alanlarının başında geldi. Enflasyonda tekrar tek haneli rakamları gördük. Enflasyonda hedefimizinden çok daha iyi bir noktaya geldik. Bir üst lige çıkmak istiyorsak enflasyonda yüzde 5 en önemli hedef olmalı. Ekim ayında enflasyonda yüzde 8'li seviyeleri görebiliriz. Eylül ayı itibarıyla Türkiye'de ihracatçı firma sayısı ithalatçı firma sayısını geçti. Üçüncü çeyrekte pozitif büyüme, dördüncü çeyrekte ise yüzde 4'lük pozitif büyümeyi göreceğiz.

Türkiye olarak ithalatımızı azalttık, ihracatımızı artırdık. 2019 yılını pozitif büyümeyle kapatacağız. Birçok uluslararası kurum Türkiye ekonomisi küçülecek diyordu. IMF bile tahminlerini eksiden artıya doğru değiştirmeye başladı. Reel sektörü desteklemeye eskisinden daha çok gayret edeceğiz. Son 3 toplantıda yaklaşık yüzde 10'luk faiz indi. Yüzde 24'ten yüzde 14'lere geldik.


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