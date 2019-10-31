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Petrol fiyatları yükseldi

31.10.2019 - 11:23
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 60,72 dolardan işlem görüyor.

Dün 61,91 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 60,52 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 60,72 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 55,08 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5,7 milyon varil (yüzde 1,3) artarak 438,9 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 490 bin varil artacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 1,7 milyon varil gerilemişti.

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Uzmanlar, Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşının çözümünde yaşanacak olası gecikmenin petrol fiyatlarının baskılanmasına neden olacağını belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 60,45 ile 60,53 dolar aralığının direnç, 60,37 ile 60,29 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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