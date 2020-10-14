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Bakan Albayrak'tan G-20 toplantısı açıklaması

14.10.2020 - 15:17
Bakan Albayrak'tan G-20 toplantısı açıklaması | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Küresel ekonomik toparlanma için mutabık kaldığımız toplu eylem planının ülkeler bazındaki işleyişlerini konuştuk" şeklinde değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "G-20 ülkelerinin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, pandemi sürecinin etkileri ve bu sorunlara küresel çözümler için tekrar bir araya geldi. Küresel ekonomik toparlanma için mutabık kaldığımız toplu eylem planının ülkeler bazındaki işleyişlerini konuştuk." dedi.


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