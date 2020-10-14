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Avrupa'da sanayi üretimi hız kesti

14.10.2020 - 14:28 | Son Güncelleme :
Avrupa'da sanayi üretimi hız kesti | Ekonomi Haberleri

Sanayi üretimi, ağustosta bir önceki aya göre Avro Bölgesi'nde yüzde 0,7 ve AB'de yüzde 1 artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi, ağustosta temmuz ayına kıyasla yüzde 0,7 artış, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 7,2 düşüş kaydetti.

Sanayi üretimi, piyasalardaki yıllık yüzde 0,7'lik artış beklentisine paralel geldi. Sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde nisanda yüzde 18,1'lik düşüşün ardından mayısta yüzde 12,5, haziranda yüzde 9,5 ve temmuzda yüzde 5 yükselmişti.

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Avro Bölgesi'nde ağustosta sanayi üretimi içerisinde enerji üretimi yüzde 2,3 ve dayanıklı tüketim malları üretimi yüzde 6,8 artarken, dayanıksız tüketim malları üretimi yüzde 1,6 düştü.

BÜYÜK EKONOMİLERDE SANAYİ ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ

27 ülkeden oluşan AB'de ise sanayi üretimi, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1 artarken, Ağustos 2019'a kıyasla yüzde 6,2 geriledi.

Verinin mevcut olduğu AB ülkeleri içinde, sanayi üretiminde bir önceki aya kıyasla en fazla artış yüzde 10 ile Portekiz'de, en fazla düşüş ise yüzde 13,4 ile İrlanda'da kaydedildi.

Ağustos 2019'a göre AB'de sanayi üretimi en fazla artan ülke yüzde 2,1 ile Portekiz olurken, en fazla azalış yüzde 15,8 ile Lüksemburg'da gerçekleşti.

Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomileri olan Almanya ve Fransa'da sanayi üretiminin ağustosta yıllık bazda sırasıyla yüzde 11,2 ve yüzde 7,3 düşüş kaydetmesi dikkati çekti.


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