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Bakan Albayrak'tan Corona virüse karşı ek destek müjdesi

24.03.2020 - 17:27
Bakan Albayrak'tan Corona virüse karşı ek destek müjdesi | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar TL’lik bir ek destek sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabı üzerinden, "Koronavirüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak. Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar TL’lik bir ek destek sağlayacağız. #BirlikteBaşaracağız" açıklamasında bulundu. 


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