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Hazine'den 600 milyon liralık kira sertifikası ihracı

24.03.2020 - 17:23
Hazine'den 600 milyon liralık kira sertifikası ihracı | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 600 milyon lira tutarında kira sertifikası ihracı yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde, Türk lirası cinsi kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, bugün 600 milyon lira tutarında 25 Mart 2020 valörlü, 23 Mart 2022 itfa tarihli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi. Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.


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