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Bakan Albayrak yabancı yatırımcılarla görüşecek

14.08.2018 - 10:05 | Son Güncelleme :
Bakan Albayrak yabancı yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak perşembe günü küresel yatırımcılarla bir telekonferans gerçekleştirecek ve yatırımcı toplantısı düzenleyecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 16 Ağustos Perşembe günü yabancı yatırımcılarla telekonferans yoluyla görüşeceği bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, 16 Ağustos'taki söz konusu telekonferans, Türkiye saatiyle 16.00'da, New York saatiyle 09.00'da yapılacak.

Yabancı yatırımcılarla ilk telekonferans görüşmesini gerçekleştirecek Albayrak, son ekonomik gelişmeler sonrasında küresel yatırımcılara mesajlarını doğrudan iletecek. Telekonferansa, ABD, Avrupa ve Ortadoğu'daki yatırımcılar başta olmak üzere dünya genelinde 750-1000 katılımcının iştirak etmesi bekleniyor. 


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