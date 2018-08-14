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Kazakistan ekonomisi yüzde 4 büyüdü

14.08.2018 - 09:57
Kazakistan ekonomisi yüzde 4 büyüdü

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Timur Suleymenov yaptığı açıklamada; "Enflasyonist baskının zayıflaması, yüksek yatırım aktifliği ve ana sektörlerdeki olumlu dinamikler ekonominin büyümesini sağladı" dedi.

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Timur Suleymenov, bu yılın 6 ayında ülke ekonomisinin yüzde 4 büyüdüğünü kaydetti. AA'da yer alan habere göre; Suleymenov, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, 2018 yılının ocak-temmuz döneminde gayrı safi yurt içi hasıla büyümesinin yüzde 4’ü oluşturduğunu belirterek, “Enflasyonist baskının zayıflaması, yüksek yatırım aktifliği ve ana sektörlerdeki olumlu dinamik ekonomik gelişmeler büyümede etkili oldu". dedi. 

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Yıl başında enflasyon oranının yüzde 2,7’lerde olduğuna dikkati çeken Suleymenov, yıllık enflasyon oranının yüzde 5,9 olduğunu dile getirdi. Suleymenov, 1 Ağustos tarihi itibarıyla Kazaksitan’ın uluslararası rezervlerinin 87,7 milyar dolara ulaştığını hatırlattı. 

Kazakistan İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamada ise ocak-temmuz aylarında sanayi üretimin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artarak 15 milyar 504 milyon tenge seviyelerine ulaştığı bildirildi. Açıklamada, bu yılın 6 ayında petrol üretiminin de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artışla 45 milyon ton olduğu belirtildi. 


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