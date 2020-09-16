Bakan Albayrak: Vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz | Ekonomi Haberleri

Bürokrasi duvarlarını yıkıp, vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz. 1 Ağustos’dan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor. SONUÇ: 2.260.000 Belge Tasarrufu! pic.twitter.com/G0Uxkwn7z1

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Bürokrasi duvarlarını yıkıp, vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz.1 Ağustos’dan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor. SONUÇ: 2.260.000 Belge Tasarrufu!" dedi.

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