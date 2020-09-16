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AB'nin dış ticareti temmuzda geriledi

16.09.2020 - 14:19
AB'nin dış ticareti temmuzda geriledi | Genel Haberler

Avrupa Birliği'nin (AB) dış ticareti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde uygulandığı temmuz ayında düşüş kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 azalarak 168,5 milyar avroya, ithalatı da yüzde 16 gerileyerek 142,6 milyar avroya düştü. Böylece AB, temmuz ayında yaklaşık 25,9 milyar avroluk ticaret fazlası gerçekleştirdi.

Avro Bölgesi'nde ihracat, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,4 daralarak 185,2 milyar avro, ithalat yüzde 14,3 gerileyerek 157,3 milyar avro oldu. Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası, temmuzda yaklaşık 27,9 milyar avroya ulaştı.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 31,4 milyar avro ile ABD, 22,4 milyar avro ile İngiltere, 18,5 milyar avro ile Çin, 12,5 milyar avro ile İsviçre, 6,9 milyar avro ile Rusya, 6,1 milyar avro ile Türkiye ve 4,7 milyar avro ile Japonya oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 35 milyar avro ile Çin, 15,2 milyar avro ile ABD, 13,6 milyar avro ile İngiltere, 9,8 milyar avro ile İsviçre, 7,3 milyar avro ile Rusya, 5,8 milyar avro ile Türkiye ve 4,3 milyar avro ile Japonya olarak belirlendi.


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