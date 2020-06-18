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Bakan Albayrak: Tarihi bir performans ortaya koyacak

18.06.2020 - 13:31
Bakan Albayrak: Tarihi bir performans ortaya koyacak | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell ortaklığının küresel ticarette ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacağını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF), Turkcell'in yüzde 26,2 oranında hissedarı olmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Albayrak, "TVF'nin, Turkcell'in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden eminim. TVF ve Turkcell ortaklığı küresel ticarette ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.


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