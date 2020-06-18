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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 18 Haziran altın yorum, altın fiyatları

18.06.2020 - 13:06 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 18 Haziran altın yorum, altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 380 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1737 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1724 dolardan işlem görüyor. İntegral Yatırım Müdür Yardımcısı Özer, "Gram altın için ons altındaki her geri çekilme bir alım fırsatı veriyor. Gram altında genel olarak 375 TL seviyesi kısa vadeli alım fırsatı olabilir, 390 TL seviyesinden de çıkış gerçekleşebilir" dedi.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 380 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altın gün içerisinde en düşük 378.93 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 383.28 lira seviyesini gördü. Gram altın saat 16.24 itibarıyla yüzde 0.09 oranında yükselişle 380.25 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 625 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 550 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1737 dolara kadar yükselirken, şu dakikalarda yüzde 0.17 oranında düşüşle 1724 dolardan işlem gördü.

Analistler, merkez bankalarının ekonomiyi desteklemek için attığı adımları sürdürdüğünü belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin artan endişelerin de altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Merkez bankalarının finansal istikrarı korumak için attığı adımlara bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) da katılmasının beklendiğine işaret eden analistler, BoE kararlarının yanı sıra bugün ayrıca Avrupa Merkez Bankası'nın ekonomik bülteni ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini söyledi.

BoE'nin yüzde 0,10 olan politika faizini sabit tutması ve varlık alım programını artırması bekleniyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.710 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini bildirdi.

GRAM ALTIN İÇİN 375 TL VE 390 TL SEVİYELERİ ÖNEMLİ!
Seda Yalçınkaya Özer - İntegral Yatırım Müdür Yardımcısı

Ons altın 1650-1750 dolar geniş bant aralığını bozmuş değil. Hem temel hem de teknik gelişmeler ons altın 1650 dolar seviyesine doğru gerilemelerde alım fırsatı vermeye devam ediyor. Ons altında 1650 dolar altıda kalıcı seyirler olmadığı sürece satış için aceleci olmamakta fayda var.

Piyasada bol likidite, genişleyici para politikaları ve salgının yarattığı endişeler devam ediyor. Dolayısıyla ons altını besleyen hikaye halen daha baki. Ons altında 1747 dolar seviyesi üzerindeki günlük kapanışın oluşması halinde 1780 dolar seviyesine doğru güçlenmenin izlenmesi beklenebilir.

Gram altın için ons altındaki her geri çekilme bir alım fırsatı veriyor. Gram altında genel olarak 375 TL seviyesi kısa vadeli alım fırsatı olabilir, 390 TL seviyesinden de çıkış gerçekleşebilir.


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