Bakan Albayrak: Otomotiv satışlarında yerli araçların payı yüzde 50’yi aştı | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak: Otomotiv satışlarında yerli araçların payı yüzde 50’yi aştı
Bakan Albayrak, "Daha fazla üretim ve istihdam, daha fazla ihracat hedefiyle çıktığımız ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz. Otomotiv satışlarında yerli araçların payı %50’yi aştı" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede;
"Daha fazla üretim ve istihdam, daha fazla ihracat hedefiyle çıktığımız ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz.
V-tipi toparlanma devam ediyor
İstihdam artıyor
İhracatta büyüme sürüyor
Otomotiv satışlarında yerli araçların payı %50’yi aştı." şeklinde belirtti.
Daha fazla üretim ve istihdam, daha fazla ihracat hedefiyle çıktığımız ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 2, 2020
✅V-tipi toparlanma devam ediyor
✅İstihdam artıyor
✅İhracatta büyüme sürüyor
✅Otomotiv satışlarında yerli araçların payı %50’yi aştı.👇 pic.twitter.com/WuY479rrYE
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