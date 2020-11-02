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Bakan Albayrak: Otomotiv satışlarında yerli araçların payı yüzde 50’yi aştı

02.11.2020 - 17:07 | Son Güncelleme :
Bakan Albayrak: Otomotiv satışlarında yerli araçların payı yüzde 50’yi aştı | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Daha fazla üretim ve istihdam, daha fazla ihracat hedefiyle çıktığımız ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz. Otomotiv satışlarında yerli araçların payı %50’yi aştı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede;

"Daha fazla üretim ve istihdam, daha fazla ihracat hedefiyle çıktığımız ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz. 
V-tipi toparlanma devam ediyor
İstihdam artıyor
İhracatta büyüme sürüyor
Otomotiv satışlarında yerli araçların payı %50’yi aştı." şeklinde belirtti.


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