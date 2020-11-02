‹ Önceki Haber Benzin ve motorinde indirim Benzin ve motorinde indirim Sonraki Haber › Bakan Albayrak: Otomotiv satışlarında yerli araçların payı yüzde 50’yi aştı Bakan Albayrak: Otomotiv satışlarında yerli araçların payı yüzde 50’yi aştı

Almanya'da imalat sektöründe toparlanma sürüyor

02.11.2020 - 16:52
Almanya'da imalat sektöründe toparlanma sürüyor | Ekonomi Haberleri

Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısının artmasına rağmen ekimde toparlanmaya devam ederek Mart 2018’den beri en yüksek seviye olan 58,2 puana ulaştı.

 

IHS Markit, Almanya'nın ekim ayı imalat sanayi PMI nihai verisini açıkladı. Buna göre, ülkede eylülde 56,4 olan imalat PMI, ekimde 1,8 puan artarak 58,2 puana yükseldi. Böylece imalat PMI verisi, Mart 2018’den beri en yüksek seviyeyi görmüş oldu.

IHS Markit Ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya’da imalat sanayisinin toparlanmaya devam ettiğini belirterek, Avrupa’da artan Kovid-19 vaka sayılarının bu toparlanmayı gölgelediğini vurguladı.

Smith, "Belki de daha fazla firmanın Kovid-19 öncesi üretim seviyelerine geri dönmesi büyümenin yavaşlamak üzere olabileceğinin bir işareti. Ekimde yedi aydır üretim beklentilerinde ilk gerilemeyi gördük. Bu gerileme, Avrupa'da artan Kovid-19 vaka sayısı ve onunla birlikte gelen arz ve talebin bozulmasına yönelik yenilenen tehdidinin artmasıyla birlikte geliyor." ifadesini kullandı.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Öte yandan, IHS Markit, öncü verilerle ekim imalat PMI verisini 58 puan olarak açıklamıştı.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.

Alman ekonomisi, hanehalkı tüketiminin, yatırımların ve ihracattaki artışın etkisiyle bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,2 genişlemişti.

Almanya’da salgının yayılmasının önlenmesi ve vakalardaki artış hızının düşürülmesi için Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanları 28 Ekim’de yeni kısıtlayıcı tedbirler almıştı.

Buna göre, bugünden itibaren geçerli olmak üzere ekim sonuna kadar tiyatro, sinema, opera ve konser salonları kapalı kalacak, spor salonları, yüzme havuzları, eğlence alanları, masaj ve kozmetik salonları hizmet vermeyecek.

Amatör seviyede yapılan takım sporları da yasaklanırken, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) gibi profesyonel seviyede yapılan spor müsabakalarına seyirci alınmayacak.

Mağazalar, 10 metrekareye 1 kişi bulunacak şekilde müşteri kabul edebilecek. En fazla iki hanenin bir araya gelmesine izin verilecek. Okullar ve kreşler ise açık kalacak.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.134 Değişim: 0,00% Hacim : 25.925 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.118 02.11.2020 Yüksek 1.143
Açılış: 1.120
8,4364 Değişim: -0,04%
Düşük 8,4102 03.11.2020 Yüksek 8,4451
Açılış: 8,4401
9,8292 Değişim: 0,06%
Düşük 9,7754 03.11.2020 Yüksek 9,8338
Açılış: 9,8233
514,10 Değişim: -0,05%
Düşük 512,00 03.11.2020 Yüksek 514,70
Açılış: 514,38
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.