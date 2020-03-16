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Bakan Albayrak koronavirüs yol haritasını açıkladı

16.03.2020 - 09:36
Bakan Albayrak koronavirüs yol haritasını açıkladı | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, koronavirüse karşı alınan tedbirlere yönelik açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Atılacak adımlar Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacaktır. Ayrıca kurumlarımız da gerekli adımları hafta boyunca atacaktır.

Bu tedbirler dinamik tedbirlerdir. Süreçler yakından takip edilecek ve gerekli noktada yeni tedbirler hızla uygulamaya sokulacaktır.

Piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alınmış ve alınacaktır.

En fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacaktır.

Koronavirüs salgınının ekonomimize etkilerine karşı hazırlıklı hale gelmeyi öncelikli gündemimiz olarak belirlemiştik.

Tüm kurumlarımız dünyada alınan önlemleri, ortaya konulan öngörüleri analiz etti. Olası senaryolara karşı kendi alanlarına ilişkin yol haritalarını hazırladı."


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