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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 16 Mart dolar fiyatları )

16.03.2020 - 09:28 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 16 Mart dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni haftaya 6.33 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.04 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.42 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.15 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru geçtiğimiz haftayı 6.32 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya 6.33 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.2780 TL seviyesini görürken; en yüksek 6.4229 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 16.48 itibarıyla 6.4215 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.1717 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.1525 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 7.8608 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Analistler, bugün yut içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, küresel ölçükte koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının piyasaların odağında olacağını belirterek, teknik açıdan dolarda 6.35 TL'nin direnç, 6.25 TL'nin destek konumunda takip edileceğini kaydetti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.61 düşüşle 98.15 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1139 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.47 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.58 seviyesinde bulunuyor.


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