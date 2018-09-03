Bakan Albayrak, İngiltere Maliye Bakanı ile bir araya geldi

Bakan Albayrak, Londra’da İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçen hafta bir araya geldiği Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire'den sonra bugün de Londra'da bir dizi görüşmede bulundu. Bakan Albayrak, İngiltere Devlet Bakanı Sir Alan James Carter Duncan'ın yanı sıra Maliye Bakanı Philip Hammond ile bir araya geldi.