‹ Önceki Haber Çin'e yapılan ev tekstili ihracatı 5 katına çıktı Çin'e yapılan ev tekstili ihracatı 5 katına çıktı

Bakan Albayrak, İngiltere Maliye Bakanı ile bir araya geldi

03.09.2018 - 17:30
Bakan Albayrak, İngiltere Maliye Bakanı ile bir araya geldi

Bakan Albayrak, Londra’da İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçen hafta bir araya geldiği Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire'den sonra bugün de Londra'da bir dizi görüşmede bulundu. Bakan Albayrak, İngiltere Devlet Bakanı Sir Alan James Carter Duncan'ın yanı sıra Maliye Bakanı Philip Hammond ile bir araya geldi. 


‹ Önceki Haber Çin'e yapılan ev tekstili ihracatı 5 katına çıktı Çin'e yapılan ev tekstili ihracatı 5 katına çıktı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
93.916 Değişim: 1,29% Hacim : 6.645 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 92.206 03.09.2018 Yüksek 94.656
Açılış: 92.291
6,6361 Değişim: 1,51%
Düşük 6,5190 03.09.2018 Yüksek 6,7332
Açılış: 6,5375
7,7116 Değişim: 1,14%
Düşük 7,5776 03.09.2018 Yüksek 7,8224
Açılış: 7,6245
256,33 Değişim: 1,68%
Düşük 252,03 03.09.2018 Yüksek 259,72
Açılış: 252,09
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.