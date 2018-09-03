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Çin'e yapılan ev tekstili ihracatı 5 katına çıktı

03.09.2018 - 16:50 | Son Güncelleme :
Çin'e yapılan ev tekstili ihracatı 5 katına çıktı

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin yaptığı açıklamada; "Çin'e gerçekleştirdiğimiz ev tekstili ihracatı 5 milyon dolardan 25 milyon dolara kadar çıktı. Sektördeki gücümüz ve potansiyelimizle Çin pazarından çok daha fazla pay alabiliriz" dedi.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Çin'e yapılan ev tekstili ihracatının geçen yıla oranla 5 katına çıkarak 5 milyon dolardan 25 milyon dolara yükseldiğini ifade etti.

Uludağ İhracatçı Birliklerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk ev tekstili sektörü, Çin'in başkenti Şangay'da 27-30 Ağustos tarihlerinde düzenlenen ve Uzakdoğu'nun en önemli organizasyonlarının başında gelen "Intertextile Shanghai Home Textiles 2018" fuarında ilgi odağı oldu. 

Milli katılım organizasyonu Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından gerçekleştirilen fuara 20 Türk firması katıldı. 

Yaklaşık 1,9 milyar dolarlık ev tekstili ithalatı ile dünyanın en önemli pazarlarından biri olan Çin'deki payını artırmayı hedefleyen Türk firmaları, fuarda önemli alıcılara ürünlerini sergileme fırsatı buldu. Fuarda Şangay Başkonsolosu Sabri Tunç, Ticaret Ataşesi Mustafa Akseli ve Ticaret Bakanlığı gözlemcisi Alper Subaşı da Türk firmalarının stantlarını ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UTİB Başkanı Engin, fuara giden Türk firmalarında ortak hedefin mevcut pazar payını artırmak olduğunu ifade etti. 

Türkiye'nin ev tekstili sektöründe 2017 yılında 2,7 milyar dolarlık ihracata imza attığını ve dünya pazarından yüzde 4,5 pay almayı başardığını belirten Engin, dünyanın en büyük tekstil ithalatçısı Çin Halk Cumhuriyeti'nin sektör ihracatı için önemine değindi. 

Türkiye'nin son yıllarda Çin pazarında ağırlığını daha da artırdığını aktaran Engin, şunları kaydetti: 

"Çin'e gerçekleştirdiğimiz ev tekstili ihracatı 5 milyon dolardan 25 milyon dolara kadar çıktı. Ancak Çin, sadece 2017 yılında yaklaşık 1,9 milyar dolarlık ev tekstili ithalatı yaptı. Sektördeki gücümüz ve potansiyelimizle Çin pazarından çok daha fazla pay alabiliriz. Global pazarda son derece güçlü bir imajı bulunan sektörümüz, son teknolojilere sahip makine parkı, esnek üretim kabiliyeti, Ar-Ge yatırımları ve markalaşma sonucunda daha da başarılı olacaktır." 

İhracata dayalı kalkınma hedefi doğrultusunda Türk firmalarının yanında olduklarını ve milli katılım organizasyonlarına devam edeceklerini belirten Engin, "Firmalarımız, nevresim takımından havlu ve bornoza, perdeden döşemelik kumaşa ve halıya kadar ürünlerini fuarda sergileme fırsatı buldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk ev tekstili sektör temsilcileri, fuarın ilgi odağı haline geldi. Sektörümüzün kaliteli ürünleri, modern tasarımları ve yeni trendleri alıcılar tarafından büyük ilgi gördü." ifadesini kullandı. 


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