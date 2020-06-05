Bakan Albayrak: Hedefimiz bütçe açığı değil istihdam | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak "Geniş kapsamlı bir paket için hazırlanıyoruz. Hedefimiz bütçe açığı değil istihdam" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, swap anlaşmalarının normalleşme döneminin önemli araçlarından biri olacağını söyledi.

Albayrak, swap konusunda Merkez Bankasının yoğun teknik çalışma yürüttüğünü belirtti. Bakan Albayrak, ekonomistler ve gazetecilerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak "Geniş kapsamlı bir paket için hazırlanıyoruz. Hedefimiz bütçe açığı değil istihdam" dedi.

Albayrak, "İstihdama yönelik, Çalışma Bakanlığı çok geniş kapsamlı bir çalışma içerisinde. Bizler de koordinasyon desteği sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak, "Bu çalışma ile birlikte "istihdam kalkanı" adı altında bir çalışma yürütüyoruz. Paydaşların ve kamunun verdiği desteklerle bir resim ortaya koyacağız. Mart-nisan-mayıs ayının yıkıcı etkilerini minimize edecek bir tecrübe elde ettik. Bu ay içerisinde gelişmelere şahit olacağız." şeklinde konuştu.

SWAP İŞLEMLERİ

Swap konusunun piyasa uzmanlarınca tam anlaşılmadığına işaret eden Albayrak, "Konunun temelinde ticaret dengesi var. Biz her ülke ile ticarette kendi para birimimizin kullanımı için adım attık, daha da atacağız. Eşit işbirliği içinde ilişkilerin gelişmesi ticaretin temeli. Yerel para cinsinden ticaret konusunu uzun süredir dinlendiriyoruz. Bu konuda teknik çalışmalar devam ediyor, ticaret açığı verdiğimiz ülkelerle konuşmamız, artık adım atmamız gerekli" dedi.

Albayrak, enflasyonda daha güçlü disiplinin meyvelerini almaya başlayacağına işaret etti. Yılın ikinci yarısında enflasyonda hedeflerle büyük bir sapma olacağını düşünmediğini belirten Bakan Albayrak, "Tarımda verimli bir bahar geçti. Enflasyonda riski aşağı yönlü görüyorum" dedi.

Türkiye'nin döviz borçlanmasının azaldığını belirten Bakan Albayrak, dolarizasyonun tersine döndüğü ortamda Türkiye'nin daha pozitif bir iklimle karşı karşıya olacağını söyledi. Albayrak, "Türkiye son 3 ayda pozitif ayrıştı." dedi.

Yeni Ekonomik Programın(YEP) güncellemesinin zamanlamasının hayati olmadığını kaydeden Albayrak, "Çalışıyoruz, kredibilitesi daha önemli." şeklinde görüş belirtti ve "Güncellenen YEP çizilen çerçevesinin bu kadar geniş olduğu ilk paket olacak." diye konuştu.

Bakan Albayrak, herkesin taşın altına elini koyması gereken bir dönemden geçtiğimize işaret ederek, "Bankalar ile periyodik olarak buluşuyoruz verimli toplantılar oldu, taleplerini dinledik. Herkes yeni döneme adapte olmalı yeni ekonomi bankacılık politikalarına adapte olunmalı. Ülke olarak yeni döneme adapte olacaksak bankacılıkta olacak. Yatırımı destek teşvik alanında adım gerekli, kayakları verimli kullananların işini kolaylaştıracağız. Bankalar ile aynı saftayız, hızlı adapte olanlar öne geçecek ekmek aslanın midesinde.

Olağanüstü dönem olağanüstü tedbir gerekir normalleşme oldukça bu adımlar da normalleşecek. Her baş ağrısına aspirin dönemi geçti, farklı şeyler yapıp farklı sonuçlar almamız gerekli. Hepimizin, reel sektörün de mevcut kafa yapısından çıkması gerekli." şeklinde konuştu.

Bankaların da değişime uyması gerektiğini belirten Albayrak, "Artık farklı bir Dünya, farklı bir Türkiye var" dedi.

Albayrak, ithalata vergiyi fiyat artırımı için kullanan işletmelere karşı kendilerinin de ona göre davranacaklarını belirtti.

Bakan Albayrak, danışmanlık şirketleri ile stratejik sektörler için teknik rapor çalışmalarına başladıklarını söyledi.

IMF'e anahtarı teslim etmediklerini kaydeden Albayrak, "Kusura bakmayın, bunu bekleyen yaklaşım değişecek. Bu düşünce kodunu okuyamayanlar tahminlerinde yanılmaya devam edecekler. Bizim sorumluluğumuz ülkenin finansal güvenliğini korumak, buna göre adımlar atacağız, muz cumhuriyeti değiliz." dedi.

PANDEMİ SÜRECİNDE DESTEK 280 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

Bakan Albayrak, pandemi sürecinde toplam desteğin 280 milyar TL'yi geçtiğini belirtti. Albayrak, "Çarpan etkisiyle bu miktar 600 milyon TL'yi geçti" diye konuştu.

Albayrak 1,5 aylık dönemde KOBİ'lere 150 milyar TL destek sağladıklarına işaret etti.

Albayrak, Türkiye'nin tedarik zincirleri konusunda ciddi fırsatlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Çok güçlü bir rekabet avantajımız var. Türkiye ve Dünyada değişim başladı." dedi.

Albayrak, BIST'in bu dönemde birçok ülkeden pozitif ayrıştığını, İstanbul Finans Merkezi içinde Fintech'in de yer alacağını da ifade etti ve "Normalleşmeyi Borsa'da da görüyoruz, her gün sermaye girişi oluyor." şeklinde görüş belirtti.

Bütçe ile ilgili gelişmelere de değinen Bakan Albayrak, Mayıs'ta ciddi bir toparlanma görüleceğini, Haziran'da da iyileşme olacağını belirtti. Albayrak, "Sınırlı cephaneyi doğru kullanmak gerek. İktisadi faaliyetlerin iyileştiğini gördükçe, doğru talepleri ayırabileceğiz." şeklinde konuştu.

Bakan Albayrak, KGF konusunda farklı taleplerin değerlendirildiğini belirtti.

Bakan Albayrak şunları söyledi:

-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, istihdama yönelik geniş kapsamlı bir paket çalışması içinde. Biz de koordinasyon ve destek konusunda katkıda bulunuyoruz. İstikrar Kalkanı'ndan sonra İstihdam Kalkanı olarak ifade edebileceğimiz geniş kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz.

-İkinci çeyrekte de ekonomik olarak daha az etkilenen ülkelerden olmak için mücadele veriyoruz. Üçüncü ve dördüncü çeyreklerle birlikte bu yılı büyüme anlamında olumlu kapatacağımızı düşünüyoruz.

-Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirdiği güçlü ve hızlı karar alma fonksiyonunun katkısıyla, salgından pozitif ayrışarak 3 aylık bir dönemi geride bırakıyoruz.

-Kamu bankalarının yeni ekonomik paketlerine konutla ilgili talep 15 bini geçti.

-Enflasyonda yıl sonundaki yüzde 8,5'lik hedef hale gerçekleşebilir. Temmuz ayıyla birlikte trendin aşağı yönlü olduğunu görüyoruz.

-Son haftalarda dünyanın büyük tedarik ve üretim noktasındaki büyük kurumları ile ciddi görüşmeler yapmaya başladık.

-Faizlerde, kurda, enflasyonda istikrarlı dönemin güçlenerek devam etmesi için disiplinden hiç taviz vermeyeceğiz.

Etiketler