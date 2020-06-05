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İhracatta 14.7 milyar dolarlık küresel salgın kaybı

05.06.2020 - 13:02
İhracatta 14.7 milyar dolarlık küresel salgın kaybı | Ekonomi Haberleri

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerinin en derinden hissedildiği mart-nisan-mayıs döneminde Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,2 azalırken, en fazla kayıp dış satımı neredeyse yarıya inen otomotiv endüstrisinde yaşandı.

Türkiye'de martın ilk yarısında ilk Kovid-19 vakası görülmesinin ardından salgının yayılmasını önlemeye yönelik birçok tedbir hayata geçirildi.
Tüketicilerin eve kapandığı, birçok sektörde fabrika ve mağazalar faaliyetlerine ara verdiği bu süreç, normalleşmenin başladığı 1 Haziran'a kadar devam etti.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği verilere göre, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerinin en derinden hissedildiği mart-nisan-mayıs döneminde Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33,2 azalarak 29 milyar 713,1 milyon dolara geriledi.

Salgının yayılmasını önlemeye yönelik alınan tedbirler neticesinde ihracatta yaşanan 3'te 1'lik azalışın ekonomik karşılığı ise 14,7 milyar dolar oldu.

Türkiye'nin geçen yılın mart-nisan-mayıs dönemindeki ihracatı 44 milyar 457,2 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

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Ekonomilerin kapandığı, fabrikaların çalışmadığı 3 aylık dönemde, Türkiye tüm olumsuzluklara karşın 30 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirdi.

SALGIN DÖNEMİNDE EN FAZLA KAYIP OTOMOTİVDE

Ana sektörlere bakıldığında mart-nisan-mayıs döneminde geçen yılın aynı sürecine göre tarımda yüzde 7,8'lik, sanayide yüzde 37,4'lük ve madencilikte yüzde 23,7'lik ihracat düşüşü görüldü

Türkiye'de mart-nisan-mayıs döneminde ihracatı en fazla azalan sektör yüzde 53,2 ile otomotiv endüstrisi oldu. Bu dönemde sektörün ihracatı 8 milyar 252,6 milyon dolardan, 3 milyar 860,9 milyon dolar düzeyine geriledi.

Otomotivi, ihracatı yüzde 48,9 gerileyen deri ve deri mamulleri takip etti. Bu dönemde deri ve deri mamullerinin 480 milyon 461 bin dolar olan ihracatı, 245 milyon 372 bin dolara geriledi.

İhracatı en fazla azalan bir diğer sektör ise hazır giyim ve konfeksiyon oldu. Sektörün ihracatı mart-nisan-mayıs döneminde geçen yılın aynı sürecine kıyasla yüzde 45,3 gerileyerek 2 milyar 626,7 milyon dolara indi.

Savunma ve havacılık sektörünün de Kovid-19 nedeniyle kapanan dış ticaret kanallarından ve önlemlerden nasibini aldığı görüldü. Sektörün ihracatı 3 aylık süreçte yüzde 43 azaldı ve 414,8 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

GIDADA İHRACAT VİRÜSE RAĞMEN DURMADI

Salgının ekonomik etkilerinin gözlemlendiği mart-nisan-mayıs döneminde ihracatta artış yaşanan 3 sektörün de gıda olması, koronavirüs krizi döneminde sektörün stratejik önemini ortaya koydu.

Bu dönemde ihracatında en fazla artış yaşanan sektör yüzde 30,4'le fındık ve mamulleri oldu. Sektör 2019'un mart-nisan-mayıs döneminde 404 milyon 685 bin dolar olan ihracatı, bu yılın aynı döneminde 527 milyon 525 bin dolar oldu.

Yaş meyve ve sebze sektörünün söz konusu 3 aylık dönemdeki ihracatı ise geçen yıla kıyasla yüzde 14,8 artarak 456 milyon 480 bin dolara ulaştı.

Meyve-sebze mamulleri sektörü ise mart-nisan-mayıs döneminde geçen yılın aynı sürecine kıyasla ihracatını yüzde 3,8 artırarak 406 milyon 494 bin dolara taşıdı.


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