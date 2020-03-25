Bakan Albayrak: Gerekli adımları atmaya devam edeceğiz | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "İnsanımız merak etmesin, ihtiyaç duyulan her alanda gerekli adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarımızla; tüm sektörlerimiz, tüm firmalarımız için “İş’e Devam Desteği” başlatıyoruz. Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan bu destek için şartımız istihdamın korunması olacak. İnsanımız merak etmesin, ihtiyaç duyulan her alanda gerekli adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Albayrak, kamu bankaları ve katılım finans kuruluşlarının tüm sektör ve firmalara "İş'e Devam Desteği"ne ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Albayrak desteğin sağlanması için tek şartın istihdamın korunması olacağını söyledi.

‘FİKKO TOPLANTIMIZDA ELE ALDIK’

Bakan Albayrak sosyal medyadan paylaştığı son mesajında ise şu ifadeleri kullandı: Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında geldiğimiz noktayı, küresel gelişmeleri ve yol haritamızı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızda ele aldık. İnsanımız merak etmesin, ihtiyaç duyulan her alanda gerekli adımları atmaya devam edeceğiz.

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