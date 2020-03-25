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İş dünyası kamu bankalarının yeni desteğini değerlendirdi

25.03.2020 - 17:31
İş dünyası kamu bankalarının yeni desteğini değerlendirdi | Ekonomi Haberleri

İş dünyası, kamu bankalarının hayata geçirdiği "İşe Devam Kredi/Finansman Desteği" paketinin özellikle KOBİ'ler için hayati bir kaynak oluşturacağını ve işletmelere nefes aldıracağını belirtti.

İş dünyası temsilcileri, Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım tarafından, kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için hayata geçirilen "İşe Devam Kredi/Finansman Desteği"ni, AA muhabirine değerlendirdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, koronavirüse karşı alınan tedbirlere riayet edilerek, ekonominin büyük güç kaybına uğramaması için istihdamın ve üretimin devam etmesinin şart olduğunu söyledi.

Avdagiç, "Bu nedenle 5 kamu bankasının açıkladığı İşe Devam Kredi/Finansman Desteği'nde, 100 milyon lirayı bulan kredi tutarları, yüzde 7,5'lik faiz/finansman oranı gibi son derece uygun finansman koşullarıyla ortaya konulmuş durumda. Özellikle KOBİ'ler için hayati bir kaynak oluşturulacak. Ayrıca kriterlerde istihdamın korunması koşulunun aranması da son derece isabetlidir." dedi.

"DESTEĞİN BAŞARISI KREDİNİN TABANA YAYILMASINA BAĞLI"

Avdagiç, krediden/finansmandan faydalanacak firma sayısının en üst düzeye çıkarılmasının çok önemli olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Desteğin başarısını kredinin tabana yayılması belirleyecek. Bu kredi desteğinden ne kadar çok KOBİ'miz faydalanırsa, o kadar etkisi yüksek olacaktır. Bu kaynak ne kadar çok firmaya ulaşırsa, çarklar o kadar hızlı dönecektir. Atılan tüm bu adımlar zinciri tamamlayan birer halka görevi görüyor. Kısa çalışma ödeneği, kredi taksitlerinin ötelenmesi ve uygun maliyetli finansman bu surecin telafisine önemli katkı verecek."

Avdagiç, kredi paketlerinin, koronavirüse karşı alınan ve alınacak diğer ekonomik tedbirlerle birbirini tamamlayacağını sözlerine ekledi.

"İŞLETMELERİMİZE NEFES ALDIRACAK"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, kamu bankalarının önceki desteklerine ek olarak bugün açıkladıkları İşe Devam Kredi Desteği'ni çok önemli bulduklarını söyledi.

Salgından etkilenen şirketlere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faiz/finansman oranlı kredi verileceğini dile getiren Olpak, şu ifadeleri kullandı:

"Herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalara, istihdam azaltmama ön koşuluyla cirosuna bağlı olarak 100 milyon liraya kadar kredi sağlaması, teminat eksiği bulunan firmaların da krediye erişimi için Hazine Destekli KGF Kefaleti'yle desteklenmesi son derece faydalı olacaktır. Başta KOBİ'lerimiz olmak üzere işletmelerimize nefes aldıracak. Koronavirüs salgını sürecinde reel sektörün de vatandaşımızın ekonomisinin de çarklarının dönmesi için gereken her adımın atıldığını görmek iş dünyası olarak bizi memnun ediyor."

"İHRACAT AİLESİ OLARAK ÇOK OLUMLU BULDUK"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketiyle küresel salgının dünya ekonomisinde sebep olduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmaya yönelik tedbirler alındığını, bu gelişmenin iş dünyasına moral aşıladığını söyledi.

Açıklanan paketin ardından başta Türk Eximbank olmak üzere diğer bankalar tarafından hayata geçirilen desteklerden bahseden Gülle, bu gelişmelerin de ihracatçılara ve iş dünyasına önemli katkı sunduğunu anlattı.

Gülle, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sağlık ürünlerinde özellikle KOBİ'lere yönelik açıkladığı desteklerin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıkladığı kısa çalışma ödeneği ve telafi çalışma süresine ilişkin kararların kendilerini sevindirdiğini kaydetti.

İsmail Gülle "Bugün, finans sektörümüzde yapılan çalışmalar sonucu açıklanan destekleri iş dünyamız için önemli bir gelişme olarak görüyoruz. Kamu bankalarımızın faiz ve komisyon ödemelerini 3 ay erteleme hakkı, 1 yıla kadar ödemesiz dönem içerecek şekilde yapılandırma imkanı, 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı gibi uygulamaya koydukları destekleri, 95 bini aşkın ihracat ailesi olarak olumlu karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

"TEDBİRLER MEVCUT İSTİHDAM ORANININ KORUNMASI NOKTASINDA ETKİLİ OLACAK"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin, Türkiye'de sosyal, toplumsal ve ekonomik etkilerini en aza indirebilmek adına, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, devlet yetkililerinin ve devlet kurumlarının olağanüstü bir çaba ortaya koyduğuna işaret etti.

Kaan, Türkiye’nin küresel ölçekte en yaygın ve en güçlü sermaye platformu olarak, 11 bini aşkın üyeleri ve 60 bine yakın işletmeyle bu noktada devlete en üst seviyede destek verebilmek üzere iş başında olduklarını dile gertirerek, şunları kaydetti:

"Kısa ve uzun vadede dünya ekonomisine etkileri kaçınılmaz olan ve yeni bir dünya düzeni oluşturması öngörülen bu pandeminin, Türkiye açısından en büyük endişe noktalarından biri, işletmelerin iş kaybına paralel olarak ortaya çıkması muhtemel istihdam kaybı olmaktadır. Bizler, kurulduğumuz günden bu yana yalnız para kazanmayı değil, ülkemizin menfaatlerini ve ülke insanımızın refahını önceleyen bir yapı olarak, MÜSİAD çatısı altında faaliyet gösteren işletmelerimizde bu noktada negatif bir gelişme ortaya çıkmaması için elimizden geleni yapacağımızın ve bünyemizde, bu nedenle bir istihdam kaybı yaşanmayacağına dair üyelerimize ve iş dünyamıza istihdama devam çağrısı yapıyoruz. Bu bağlamda, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketi kapsamında işverenimize sağlanan muhtasar ve KDV ile SGK primi ötelemesi, toplamda 7 milyar lirayı bulacak asgari ücret desteği, esnek çalışma koşulları ve telafi çalışma süresine ilişkin sağlanan diğer kolaylıkların; mevcut istihdam oranının korunması noktasında etkili olacağına inanıyoruz.

Geçmiş İstihdam Seferberliği uygulamalarında olduğu gibi, istihdamı korumak ve böylece milli ekonomimizin en az hasarla bu süreçten çıkması adına, bütün işverenlerimizin elini taşın altına koyacağına olan inancımız tamdır. Bu birlik ve beraberlik ruhu ile, 2019 yılsonu itibariyle yüzde 13,7 seviyesinde olan işsizlik oranının, 2020 yılı sonu itibariyle YEP kapsamında hedeflenen yüzde 11,8’e yakınsayacağını temenni ediyoruz. Bu vesile ile iş dünyamızın önde gelen temsilcilerine istihdam kaybının yaşanmaması adına bir çağrıda bulunuyor; bu süreçte birleştirici tutumuyla milletimizin tek vücut halinde hareket etmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, süreci büyük bir olgunluk ve profesyonellikle yürüten başta Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’ya, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’a ve bütün bakanlıklarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz.


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