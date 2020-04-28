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Bakan Albayrak: Covid-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz

28.04.2020 - 16:56
Bakan Albayrak: Covid-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Covid-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın başkanlığında yapılan 15. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısında, "adım adım işe dönüş" için yapılması gerekenler ele alındı. 

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından notlar;

* Gerek esnaftan gerekse işletmelerden gelen taleplerde yüzde 85 gibi yüksek bir dönüş ortalaması yakaladık.

* Ayakta tuttuğumuz üretim gücümüz, krizlerden sonra hızlı toparlanma reflekslerine sahip piyasalarımız ve sağlam ekonomik altyapımız ile Covid-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz.

* Türkiye’nin güçlü sağlık sistemi, eşsiz toplumsal dayanışması ve dünyanın tüm köşelerine ulaştırdığı yardım eli, ülkemize karşı büyük bir teveccüh oluşturdu. Bu teveccühün iş birliklerine, yatırımlara yansıyacağına eminiz.

* Salgının yayılma hızının kontrol altına alınması, pik sürecinin dünya örneklerine göre çok ama çok daha düşük bir seviyeyle atlatılması ekonomi tarafında da esnafımızın kepenkleri yeniden açması, üretimin eski seyrine geri dönmesi açısından da moralimizi, umudumuzu artırdı.


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