‹ Önceki Haber ABD'de mal ticareti açığı arttı ABD'de mal ticareti açığı arttı

ABD'de konut fiyatları yüzde 4.2 arttı

28.04.2020 - 16:27
ABD'de konut fiyatları yüzde 4.2 arttı | Ekonomi Haberleri

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artış gösterdi.

S&P CoreLogic Case Shiller, şubat ayına ilişkin Ulusal Konut Fiyat Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, ABD'deki konut fiyatları, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 yükseldi. Söz konusu endeks, şubatta bir önceki aya kıyasla da yüzde 3,9 artış kaydetti.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise aynı dönemde yıllık bazda yüzde 3,5 yükseldi. Söz konusu endekse ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 3,2 artması yönündeydi.

##$HABER_1461710$##

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, Phoenix (yüzde 7,5), Seattle (yüzde 6), Tampa (yüzde 5,2) ve Charlotte (yüzde 5,2) oldu.

Konut fiyatlarının en az arttığı kentler ise Chicago (yüzde 0,7) ve New York (Yüzde 1,5) olarak belirlendi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.690 Değişim: 0,42% Hacim : 10.801 Mio.TL Son veri saati : 16:31
Düşük 100.664 28.04.2020 Yüksek 101.918
Açılış: 101.543
6,9981 Değişim: 0,17%
Düşük 6,9799 28.04.2020 Yüksek 6,9993
Açılış: 6,9859
7,6037 Değişim: 0,52%
Düşük 7,5499 28.04.2020 Yüksek 7,6193
Açılış: 7,5643
384,90 Değişim: -0,10%
Düşük 380,56 28.04.2020 Yüksek 385,67
Açılış: 385,28
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.