Bakan Albayrak: Bankalar faiz oranlarında indirime gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı açıkladı. Bakan Albayrak, "1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere kredi faizlerinde yüzde 10 indirim yapılacak" dedi.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Türkiye ağustos ayı ile birlikte doğrudan para birimine yönelik spekülatif ataklarla karşı karşıya kalmış, ardından etkin bir mücadele içine girmiştir. Ağustos ayında başlayan ve eylülde etkisini hissettiren aksiyon ve adımlarımızla piyasaların adımları gerçekleştirmiştir.

BİZİM EKONOMİ ANLAYIŞIMIZDA TOPYEKÜN KAZANMAK VAR

* Dengelenme süreci başlamıştır. Son dönemde kurdaki hareketlilik geride bırakıldı. Şimdiki amacımız kur dalgalanmalarının olumsuz etki yarattığı fiyatlanmalarda dengelenmeyi sağlamaktır. Belirsizlik sebebiyle fiyatlandırmalarda tahminler baz alınmıştır. Kurdaki volatile sonrası fiyatlarda normalleşme sürecine giriyoruz.

* Kurdaki bu normalleşmenin ardından fiyatlarda da normalleşmenin sağlanacağı bir sürece giriyoruz. Bizim anlayışımızın temelinde insan var. Bizim ekonomi anlayışımızda topyekün kazanmak var. Tüm paydaşların birlikte kazanması gereken bir anlayış.

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SONUNDA TÜRKİYE KAZANACAK

* Bu ortamda kar arttırma amacıyla yapılmış her girişim çok daha büyük zararları beraberinde getirecek adımlar olacak. Bunu görmemiz lazım. Tüm paydaşlarımız aynı samimiyet üzerinde taşın altına elini koymayı ülke vazifesi edindi. Ortaya güçlü bir mücadele koyacak, tüm paydaşların beraber kazandığı bir ortamı oluşturacağız. Enflasyonla mücadele fiyat istikrarı tek başına devletin, kurumların, bakanlıkların yürütebileceği bir mesele değildir.

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TÜM FİRMALARIMIZDAN YÜZDE 10 İNDİRİM YAPMALARINI İSTEDİK

* 81 milyon omuz vermeli. İlk günden beri Enflasyonla Topyekün Mücadele adını koymamızın sebebi bu. Sonunda Türkiye kazanacak. Girdi maliyetlerini düşürecek tüm bu süreçlerde işsizliğin artmaması için neler yapabiliriz bunları da çıkardık.

* Tüm firmalarımızdan asgari yüzde 10 indirim yapmaları konusunda karara vardık. Katılanlara teşekkürler ancak katılmayanlara da bir şey diyemem. Gerek TOBB, gerek TÜSİAD tüm kurumlarımız olsun, firmalarla birlikte bu sürecin iletişimi içindeyiz. Topyekün mücadeleye katılanlar belirlenen logo ile asgari yüzde 10 indirim uygulayacaklarını açıkladılar.

* Sene sonu yapılan indirimlere ek olarak yapılacak bir indirim olacak. Bu mücadeleye omuz verin, sahip çıkın. Bu logo ile dükkanlarımızı, AVM'lerimizi süsleyeceğiz.

* Enflasyonlamucadele.org.tr internet sitesini kurduk. Bu süreçte BDDK, Merkez Bankası, Bankalar Birliği ile güçlü bir koordinasyon kurduk. Vatandaşlar sitemizden mücadeleye destek veren firmaları takip edecek.

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* Cari açık üzerindeki baskıyı dengeleyecek adımlar attık. Aktif bir şekilde indirim kararları ve benzeri adımlar, Merkez Bankası'nın piyasaları rahatlatmaya devam edeceği adımlarla sahada duruyoruz.

* Enflasyonla mücadeleyi mali politikalarla destekliyoruz. Elektriğe ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapmayacağız. Bekleyen KDV iadelerini hızlandıracağız, yıl sonuna kadar başvurular sonuçlanacak. Ekonomik olarak sıkıntı yaşayacak işletmelerimiz altyapısı ile düzenlemeyi anlayıp işverenimize destek vereceğiz. KDV iadesi başvurusunda ilk 10 günde yüzde 50 iade yapacağız.

1 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN KREDİ ÇEKENLERİN FAİZLERİNE YÜZDE 10 İNDİRİM

* Bankalarda yeniden yapılandırma tavsiye kararı için tekrar teşekkür ederim. Kredi faizlerinde yüksek dalgalanmalara şahit olduk. Bu normalleşme sürecine bağlı olarak bankalarımızda enflasyonla mücadeleye destek vereceklerini açıkladılar. 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere kredi faizlerinde yüzde 10 indirim yapılacak.

* Hal yasası da ekim ayı itibariyle de Meclis'te göreceğiz. Komisyonculuk kaldırılacak. Gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmaları açısından yakından takip edileceği ürün mekanizması için çalışmaları yapıyoruz. Yüksek üretici fiyatlarına göre değil, tüketici fiyatlarına göre belirlenecek. Ürün gözetim mekanizması süreci için çalışmaları başlattık. ALO175 ile hattımızı geçerli kıldık. Stokçulukla etkin mücadeleye devam edeceğiz.