‹ Önceki Haber BAKİEL'den 1.11 milyar dolarlık ihracat BAKİEL'den 1.11 milyar dolarlık ihracat Sonraki Haber › AYMOD Türk ayakkabı sektörüne can suyu oldu AYMOD Türk ayakkabı sektörüne can suyu oldu

Bakan Albayrak: Bankalar faiz oranlarında indirime gidecek

09.10.2018 - 14:10 | Son Güncelleme :
Bakan Albayrak: Bankalar faiz oranlarında indirime gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı açıkladı. Bakan Albayrak, "1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere kredi faizlerinde yüzde 10 indirim yapılacak" dedi.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Türkiye ağustos ayı ile birlikte doğrudan para birimine yönelik spekülatif ataklarla karşı karşıya kalmış, ardından etkin bir mücadele içine girmiştir. Ağustos ayında başlayan ve eylülde etkisini hissettiren aksiyon ve adımlarımızla piyasaların adımları gerçekleştirmiştir. 

BİZİM EKONOMİ ANLAYIŞIMIZDA TOPYEKÜN KAZANMAK VAR

* Dengelenme süreci başlamıştır. Son dönemde kurdaki hareketlilik geride bırakıldı. Şimdiki amacımız kur dalgalanmalarının olumsuz etki yarattığı fiyatlanmalarda dengelenmeyi sağlamaktır. Belirsizlik sebebiyle fiyatlandırmalarda tahminler baz alınmıştır. Kurdaki volatile sonrası fiyatlarda normalleşme sürecine giriyoruz.

* Kurdaki bu normalleşmenin ardından fiyatlarda da normalleşmenin sağlanacağı bir sürece giriyoruz. Bizim anlayışımızın temelinde insan var. Bizim ekonomi anlayışımızda topyekün kazanmak var. Tüm paydaşların birlikte kazanması gereken bir anlayış.

##$HABER_1449640$##

SONUNDA TÜRKİYE KAZANACAK

* Bu ortamda kar arttırma amacıyla yapılmış her girişim çok daha büyük zararları beraberinde getirecek adımlar olacak. Bunu görmemiz lazım. Tüm paydaşlarımız aynı samimiyet üzerinde taşın altına elini koymayı ülke vazifesi edindi. Ortaya güçlü bir mücadele koyacak, tüm paydaşların beraber kazandığı bir ortamı oluşturacağız. Enflasyonla mücadele fiyat istikrarı tek başına devletin, kurumların, bakanlıkların yürütebileceği bir mesele değildir.

##$HABER_1449639$##

TÜM FİRMALARIMIZDAN YÜZDE 10 İNDİRİM YAPMALARINI İSTEDİK

* 81 milyon omuz vermeli. İlk günden beri Enflasyonla Topyekün Mücadele adını koymamızın sebebi bu. Sonunda Türkiye kazanacak. Girdi maliyetlerini düşürecek tüm bu süreçlerde işsizliğin artmaması için neler yapabiliriz bunları da çıkardık. 

* Tüm firmalarımızdan asgari yüzde 10 indirim yapmaları konusunda karara vardık. Katılanlara teşekkürler ancak katılmayanlara da bir şey diyemem. Gerek TOBB, gerek TÜSİAD tüm kurumlarımız olsun, firmalarla birlikte bu sürecin iletişimi içindeyiz. Topyekün mücadeleye katılanlar belirlenen logo ile asgari yüzde 10 indirim uygulayacaklarını açıkladılar.

* Sene sonu yapılan indirimlere ek olarak yapılacak bir indirim olacak. Bu mücadeleye omuz verin, sahip çıkın. Bu logo ile dükkanlarımızı, AVM'lerimizi süsleyeceğiz. 

* Enflasyonlamucadele.org.tr internet sitesini kurduk. Bu süreçte BDDK, Merkez Bankası, Bankalar Birliği ile güçlü bir koordinasyon kurduk. Vatandaşlar sitemizden mücadeleye destek veren firmaları takip edecek.

##$HABER_1449644$##

* Cari açık üzerindeki baskıyı dengeleyecek adımlar attık. Aktif bir şekilde indirim kararları ve benzeri adımlar, Merkez Bankası'nın piyasaları rahatlatmaya devam edeceği adımlarla sahada duruyoruz. 

* Enflasyonla mücadeleyi mali politikalarla destekliyoruz. Elektriğe ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapmayacağız. Bekleyen KDV iadelerini hızlandıracağız, yıl sonuna kadar başvurular sonuçlanacak. Ekonomik olarak sıkıntı yaşayacak işletmelerimiz altyapısı ile düzenlemeyi anlayıp işverenimize destek vereceğiz. KDV iadesi başvurusunda ilk 10 günde yüzde 50 iade yapacağız.

1 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN KREDİ ÇEKENLERİN FAİZLERİNE YÜZDE 10 İNDİRİM

* Bankalarda yeniden yapılandırma tavsiye kararı için tekrar teşekkür ederim. Kredi faizlerinde yüksek dalgalanmalara şahit olduk. Bu normalleşme sürecine bağlı olarak bankalarımızda enflasyonla mücadeleye destek vereceklerini açıkladılar. 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere kredi faizlerinde yüzde 10 indirim yapılacak.

* Hal yasası da ekim ayı itibariyle de Meclis'te göreceğiz. Komisyonculuk kaldırılacak. Gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmaları açısından yakından takip edileceği ürün mekanizması için çalışmaları yapıyoruz. Yüksek üretici fiyatlarına göre değil, tüketici fiyatlarına göre belirlenecek. Ürün gözetim mekanizması süreci için çalışmaları başlattık. ALO175 ile hattımızı geçerli kıldık.  Stokçulukla etkin mücadeleye devam edeceğiz. 


‹ Önceki Haber BAKİEL'den 1.11 milyar dolarlık ihracat BAKİEL'den 1.11 milyar dolarlık ihracat Sonraki Haber › AYMOD Türk ayakkabı sektörüne can suyu oldu AYMOD Türk ayakkabı sektörüne can suyu oldu
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
96.732 Değişim: 0,67% Hacim : 8.940 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.537 09.10.2018 Yüksek 97.100
Açılış: 96.451
6,0975 Değişim: -0,21%
Düşük 6,0891 10.10.2018 Yüksek 6,1585
Açılış: 6,1103
7,0152 Değişim: -0,01%
Düşük 7,0009 10.10.2018 Yüksek 7,0165
Açılış: 7,016
233,25 Değişim: -0,11%
Düşük 233,24 09.10.2018 Yüksek 233,63
Açılış: 233,50
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.