AYMOD Türk ayakkabı sektörüne can suyu oldu

Dünya ayakkabı sektörünün en büyük iki fuarından biri olan AYMOD - Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı, aralarında Almanya, İtalya ve Rusya’nın da bulunduğu 80’den fazla ülkeden 20 bin 680 kişi ağırladı. Fuar özellikle yabancı alıcı rakamında yüzde 32’lik artış yakaladı.

Yerli ve yabancı 400’ün üzerinde firmanın 1.000’den fazla markasının yer aldığı fuarda, 2019-2020 İlkbahar/Yaz sezonu ayakkabı modelleri sergilenerek ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Dünya ayakkabı sektörünün en büyük iki fuarından biri olan Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD), CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık ile Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) işbirliğinde, Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı (TASEV) ve KOSGEB desteği ile hayata geçirildi.

CNR Holding ve TASD, 2023 yılında 2.5 milyar dolar ihracat hedefleyen ayakkabı sektörünün yerli ve yabancı ayakkabı alıcıları için yoğun bir mesai harcadı.

Fuarı bu çalışmalar sonucunda başta Türkiye olmak üzere aralarında Almanya, Azerbaycan, Arnavutluk, Beyaz Rusya, Lübnan, Fransa, Hırvatistan, İran, İsrail, İtalya, Kazakistan, Pakistan, Çin, Romanya, Rusya, Ukrayna’nın da bulunduğu 80’in üzerinde ülkeden, 20 bin 680 ayakkabı alıcısı ziyaret etti.

KATILIMCILARININ YÜZDE 70’İ SÖZLEŞMELERİNİ YENİLEDİ

Bu yıl, fuarın yabancı ayakkabı alıcısı rakamında yüzde 32’lik bir artış yakaladıklarını belirten CNR Holding İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut, AYMOD’un en önemli uluslararası ihtisas fuarlarından biri olduğunu dile getirdi.

Bulut “Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz, ülkemizde de hemen her sektörde hissedildi. Doğal olarak ayakkabı sektörümüzün birçok köklü firması bu krizden nasibini aldı. Bu an-lamda AYMOD Ayakkabı Moda Fuarımızın, sektörün yaşadığı krizde can suyu olduğunu söyleyebilirim. Fuara 60 ülkeden 1200 kişilik özel alım heyeti getirdik. Bu heyet, fuar katı-lımcıları ile çok verimli iş görüşmeleri ve anlaşmaları yaptı. Buna ilaveten fuarımızda bu yıl, özellikle yabancı alıcı rakamında görülen artış, fuar katılımcılarımızı oldukça memnun etti. Öyle ki, NİSAN 2019’da düzenleyeceğimiz 61. AYMOD Fuar alanının yüzde 70’inin söz-leşmelerini, daha fuar devam ederken yeniledik. Fuarın, ayakkabı sektörü için hedeflediğimiz iş bağlantılarını aşması sektörün geleceği için oldukça önemlidir.” dedi.

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