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Bakan Akdeniz'de ilk sondaj için tarih verdi

09.10.2018 - 10:58 | Son Güncelleme :
Bakan Akdeniz'de ilk sondaj için tarih verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Fatih sondaj gemimiz bu ay sonunda Akdeniz'de ilk sondajına başlamış olacak" açıklamasında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Fatih sondaj gemisinin bu ay sonunda Akdeniz'de ilk sondajına başlamış olacağını söyledi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Dönmez Antalya'da katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmada, "Fatih sondaj gemimiz bu ay sonunda Akdeniz'de ilk sondajını gerçekleştirecek. İkinci gemiyi de yakın bir zaman içerisinde filomuza katacağız. Özellikle Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklı kaynaklarımızı sonuna kadar koruyacağımızı ifade etmek isterim. Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemimiz de Türkiye Petrolleri'ne ait uluslararası sahalarda sismik çalışmalarına devam edecek" dedi.

Dönmez, ilk Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) güneş ve rüzgar ihalelerini geçen yıl gerçekleştirdiklerini ifade ederek, dünyanın en büyüklerinden biri olacak 1,200 MW'lik offshore rüzgar enerjisi YEKA ihalesi için tekliflerin 23 Ekim'e kadar alınacağını kaydetti.

Dönmez, 1,000 MW'lik YEKA GES-2 projesi için geçen hafta ilana çıkıldığını kaydederek, "Batarya depolama sistemi için ayrı bir ihale ve yol haritası düzenlemeyi kararlaştırdık. Türkiye'ye yatırım yapan hiçbir yatırımcı kaybetmedi, bundan sonra da kaybetmeyecek. Yerli ve yabancı yatırımcılarımızı yeni YEKA yatırımlarına davet ediyorum. Gelecek on yılda hem rüzgar hem de güneş enerjisinde 10,000'er megavatlık kapasiteyi hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi.

Dönmez, Kars'tan Edirne'ye kadar her ilde 40-50'şer MW'lik güneş enerjisi santrali planladıklarını da söyledi.

Dönmez, yerli kömürde de benzer ihale modellerinin gerçekleştirildiğini ve çevreye duyarlı yeni nesil termik santrallerin hayata geçirilmesi için önemli çalışmaların olduğunu kaydetti.

Dönmez, Türkiye'nin üçüncü nükleer santrali için Çin şirketiyle görüşmelerinin sürdüğünü de belirtirken, gelecek hafta önemli bir yatırımın hayata geçirileceğini, yıllık 10 milyon ton işleme kapasitesine sahip STAR Rafineri'nin açılışının planlandığını söyledi.


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