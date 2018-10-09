Merkez Bankası piyasaya 23 milyar lira verdi

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 23 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 16 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 22 milyar 999 milyon 999 bin 986 lira verdi. İhaleye 48 milyar 90 milyon liralık teklif geldi.

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İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.

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