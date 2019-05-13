BAE ve Suudi Arabistan borsalarında 'saldırı' düşüşü | Ekonomi Haberleri

BAE açıklarında Suudi Arabistan petrol tankerlerine yönelik saldırılar yapılması iki ülkenin borsalarında düşüşe neden oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), 4 sivil ticari kargo gemisinin ülkenin doğu sahilinde sabotaja uğradığını açıklamasının ardından Suudi Arabistan'ın da 2 petrol tankerine aynı bölgede saldırı yapıldığını duyurması piyasaları etkiledi. Açıklamaların ardından Suudi Arabistan endeksi (TASI) yaklaşık yüzde 1 düşüşle 8.591,60'ye gerilerken, borsada işlem gören 102 şirketin hisse değerleri de düştü.

BAE'de ise Dubai borsası yüzde 1,5 düşüşle 2.590,3 puana geriledi, borsadaki şirketlerin çoğunluğunda değer kaybı yaşandı.

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BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayın yerel ve uluslararası boyutlarıyla araştırıldığı, sonuçların ilgili taraflarla paylaşılacağı belirtildi.

Suudi Arabistan, BAE'nin doğu sahilinde yer alan El-Fuceyra Limanı yakınlarında dün 2 petrol tankerine sabotaj düzenlendiğini duyurmuştu. BAE de dün akşam aynı bölgede farklı ülkelerden 4 sivil ticari kargo gemisinin sabotaja uğradığını bildirmişti. Can kaybına yol açmayan sabotajların sorumluları hakkında bilgi verilmemişti.

İki ülkenin açıklamalarında yer alan sabotajların, aynı saldırı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

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