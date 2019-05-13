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Giresun'dan 50 milyon dolarlık fındık ihracatı

13.05.2019 - 13:46 | Son Güncelleme :
Giresun'dan 50 milyon dolarlık fındık ihracatı | Sektör Haberleri

Giresun'dan, bu yılın ilk 4 ayında 8 bin 429 ton iç fındık ihraç edilerek 49 milyon 896 bin dolar gelir sağlandı.

Giresun'dan, 2019 yılının ilk dört ayında 49 milyon 896 bin dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi. AA muhabirinin Karadeniz İhracatçı Birliklerinden aldığı bilgiye göre, başta fındık olmak üzere Giresun'dan 1 Ocak-30 Nisan ayları arasında dünyanın çeşitli ülkelerine 18 sektörde yapılan satışlardan 59 milyon 305 bin dolar gelir sağlandı. Giresun'dan yılın ilk dört aylık döneminde en fazla ihracat gerçekleştirilen ürünlerin başında fındık ve mamulleri geldi.

Kentteki 15 firma tarafından Avrupa başta olmak üzere farklı ülkelere 8 bin 429 ton fındık satılarak karşılığında 49 milyon 896 bin 285 dolar kazanç elde edildi. Fındığı, 3 milyon 575 bin 346 dolarla makine ve aksamları, 2 milyon 383 bin 213 dolarla da meyve sebze ürünleri izledi.

Giresun'dan yapılan savunma ve havacılık sektörü ihracatında ise büyük artış gözlendi. 2018'de sektörün geliri 1 milyon 986 bin dolar olurken, bu yılın ilk dört ayında ise bu rakam 2 milyon 317 bin dolar olarak gerçekleşti. 


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