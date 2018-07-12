Avrupa'da sanayi üretimi mayısta arttı

Sanayi üretimi, mayıs ayında bir önceki aya kıyasla Avro Bölgesi'nde yüzde 1,3, Avrupa Birliği'nde ise yüzde 1,2 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi, mayıs ayında nisan ayına göre yüzde 1,3, 2017’nin mayıs ayı ile kıyaslandığında ise yüzde 2,4 artış gösterdi. Nisan ayında sanayi üretimi aylık yüzde 0,8 azalmış, yıllık yüzde 1,7 artmıştı.

Sanayi üretimi ayrıca piyasalardaki aylık yüzde 1,2’lik artış beklentisini hafif geçerken, yıllık 2,4’lük artış beklentisi de karşılanmış oldu.

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28 ülkeden oluşan AB’de ise sanayi üretimi, mayıs ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2 artış gösterdi. 2017 yılının aynı ayına göre de yüzde 2,4 yükseldi. Verinin mevcut olduğu AB ülkeleri içinde, sanayi üretiminde bir önceki aya kıyasla en fazla artış yüzde 11,6 ile Litvanya, en fazla azalış ise yüzde 2,8’le Danimarka’da kaydedildi.

2017 yılının mayıs ayına göre ise AB'de sanayi üretimi en fazla artan ülke yüzde 7,8’le Polonya olurken, en fazla azalış yüzde 6,3’le Malta’da gerçekleşti.

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