Genç milyoner olarak Forbes'e kapak oldu

Kim Kardashian'ın 21 yaşındaki kız kardeşi Kylie Jenner, genç milyoner olarak dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes'e kapak oldu.

21 yaşında olmasına rağmen kendi kurduğu kozmetik markası Kylie Cosmetics ile 900 milyon dolarlık bir servete sahip olan Kylie Jenner, Forbes'e kapak oldu.

2015 yılında kendi adını kullanarak piyasaya sürdüğü ve saniyeler içinde tükenen The Kylie Lip Kit isimli rujları sayesinde servet sahibi olan Jenner, Mark Zukerberg'i bile sollayarak en genç milyonerler arasına girdi.

Kozmetik sektörüne dudak ürünleriyle başlangıç yapan Kylie Jenner, ürün skalasını geliştirerek yüz ve göz makyajına da el attı.

Kendi kozmetik markasının yüzü olan Kylie Jenner, 'Kendi markamın yüzü olduğum için ürünlerimde bir sıkıntı olursa, bu direkt beni etkileyecek. O yüzden ürünlerimin rengine ve formülüne çok önem veriyorum. Şirketi kendi başıma kurdum.Bu yüzden çok fazla hata yaptım. Ve her hatanın sorumluluğunu aldım' dedi.

Röportajında annesinden övgüyle bahseden Jenner, 'Şirketin başarılı olmasında annemin büyük katkısı var' dedi.

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