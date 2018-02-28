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Avrupa otomotiv pazarı yüzde 7 arttı

28.02.2018 - 15:27

Avrupa'da otomotiv satışları ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 1 milyon 480 bin 499'a ulaştı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "2018 Ocak ayı Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi" yayımlandı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamında otomotiv pazarında satışlar ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 artarak 1 milyon 480 bin 499 adet seviyesinde gerçekleşti.

Ocak ayında satışlarda en fazla düşüş yüzde 18,5 ile Norveç'te, yüzde 6,2 ile İngiltere'de ve yüzde 3,5 ile İrlanda'da yaşandı. Satışların en çok arttığı ülkeler ise yüzde 68,2 ile Romanya, yüzde 40,6 ile Slovakya, yüzde 38,5 ile Macaristan oldu.

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Türkiye, ocak ayında yüzde 0,26 azalışla Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 10. ülke konumunda yer aldı.

Söz konusu dönemde otomobil pazarı yüzde 6,8 artarak 1 milyon 286 bin 378'e ulaştı.

Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,1 yükselişle 158 bin 909 olarak gerçekleşti. Hafif ticaride en fazla düşüş yüzde 7,4 ile Lüksemburg, yüzde 5,4 ile Portekiz ve yüzde 5,3 ile Çekya'da yaşandı. Satışlarını en çok artıranlar ise yüzde 83,6 ile Romanya, yüzde 46,1 Norveç, yüzde 36,2 ile Macaristan oldu.

Ocak ayında Türkiye, yüzde 12,1 azalışla Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 7. sırada yer aldı. 


Etiketler

  • ODD
  • ticari araç satışları
  • otomotiv satışları
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