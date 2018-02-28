Sterlin'den 'Brexit krizi'ne sert tepki

Sterlin, İngiltere Başbakanı May'in AB'nin sunduğu Brexit taslağının 'kabul edilemez' olduğunu belirtmesi ardından sert düştü.

Piyasaların merakla beklediği sunum dün gerçekleşti. Buna göre yeni Amerika Merkez Bankası Başkanı J. Powell Temsilciler Meclisinde yılın ilk altı ayına ilişkin para politikası sunumunu yaptı ve küresel oynaklık geri döndü. Aslına bakarsanız Powell piyasaların bilmediği yeni bir şey söylemedi ancak piyasalar dolar tarafında durmayı tercih ettiler. Sterlin, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği'nin (AB) sunduğu Brexit taslağının 'kabul edilemez' olduğunu belirtmesi sonrasında dolar karşısında sert geriledi.

May, AB tarafından sunulan “ayrılık” taslağının özellikle Kuzey İrlanda ve Birleşik Krallık sınırı konusunda tartışmalı olduğunu belirterek, söz konusu taslağın hiçbir İngiltere Başbakanı tarafından kabul edilebilir olmadığını ifade etti.

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Dolar karşısında hafif ekside seyreden sterlin, söz konusu gelişmenin ardından sert düştü. Sterlin/dolar paritesi, TSİ 16:20'de yüzde 0.71 ekside 1.3809 seviyesinden işlem gördü.

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