‹ Önceki Haber Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi Sonraki Haber › Bitcoin 10 bin doların üzerinde Bitcoin 10 bin doların üzerinde

Avrupa Merkez Bankası'ndan ince ayar bekleniyor

02.03.2018 - 10:22

Avrupa Merkez Bankası'nın 8 Mart'ta yapacağı toplantıda piyasalar ile iletişimde ince ayara gidilmesini tartışmaları bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi'nin 8 Mart'ta yapacağı toplantıdan büyük bir politika değişikliği çıkması beklenmiyor.

Konuya yakın kaynaklar, ECB üyelerinin piyasalar ile iletişim duruşlarında küçük bir ince ayarı tartışmalarının muhtemel olduğunu ifade ediyorlar. Kaynaklar, piyasalarda son dönemde yaşanan türbülans, güçlü euro ve hem manşet hem de çekirdek enflasyonun gerilemesi nedeniyle ECB Yönetim Konseyi'nin varlık alım programının sona ereceği yönünde bir sinyal vermeye başlamadan önce yazın ikinci yarısına kadar beklemeyi tercih edeceklerini öngörüyorlar.

##$HABER_1444412$##

ECB'nin varlık alım programını sona erdireceği sinyalini vermeden önce enflasyonun yükseleceği konusunda çok fazla kanıt görmek istediğini belirten kaynaklar, Yönetim Konseyi'nin çok erken harekete geçip sonra bunu geri alarak kredibilitesine zarar vermekten korktuğunu vurguluyorlar.


Etiketler

  • Avrupa Merkez Bankası
  • politika değişikliği
  • enflasyonun gerilemesi
‹ Önceki Haber Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi Sonraki Haber › Bitcoin 10 bin doların üzerinde Bitcoin 10 bin doların üzerinde
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
116.859 Değişim: -0,66% Hacim : 5.703 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 116.265 02.03.2018 Yüksek 117.590
Açılış: 117.323
3,8178 Değişim: 0,26%
Düşük 3,8042 02.03.2018 Yüksek 3,8249
Açılış: 3,80805
4,7004 Değişim: 0,56%
Düşük 4,6654 02.03.2018 Yüksek 4,7119
Açılış: 4,67395
162,06 Değişim: 0,65%
Düşük 160,96 02.03.2018 Yüksek 162,79
Açılış: 161,02
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.