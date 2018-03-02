Avrupa Merkez Bankası'ndan ince ayar bekleniyor

Avrupa Merkez Bankası'nın 8 Mart'ta yapacağı toplantıda piyasalar ile iletişimde ince ayara gidilmesini tartışmaları bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi'nin 8 Mart'ta yapacağı toplantıdan büyük bir politika değişikliği çıkması beklenmiyor.

Konuya yakın kaynaklar, ECB üyelerinin piyasalar ile iletişim duruşlarında küçük bir ince ayarı tartışmalarının muhtemel olduğunu ifade ediyorlar. Kaynaklar, piyasalarda son dönemde yaşanan türbülans, güçlü euro ve hem manşet hem de çekirdek enflasyonun gerilemesi nedeniyle ECB Yönetim Konseyi'nin varlık alım programının sona ereceği yönünde bir sinyal vermeye başlamadan önce yazın ikinci yarısına kadar beklemeyi tercih edeceklerini öngörüyorlar.

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ECB'nin varlık alım programını sona erdireceği sinyalini vermeden önce enflasyonun yükseleceği konusunda çok fazla kanıt görmek istediğini belirten kaynaklar, Yönetim Konseyi'nin çok erken harekete geçip sonra bunu geri alarak kredibilitesine zarar vermekten korktuğunu vurguluyorlar.

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